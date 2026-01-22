Zollkrise und Cybergefahren: DAX schwankt zwischen Verlusten und Hoffnung

Am Mittwoch setzten sich die leichten Verluste fort, während die Unsicherheit über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zunahm. Anleger warteten gespannt auf Trumps Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Trump hatte zuvor für Aufregung gesorgt, indem er Strafzölle gegen Deutschland und andere europäische Länder ankündigte, falls diese nicht in der Grönland-Frage einlenken. Marktbeobachter warnen, dass Trump möglicherweise keine Beruhigungsversuche unternehmen wird.

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich nach einem schwachen Wochenauftakt am Dienstag keine Erholung ab. Der Broker IG prognostizierte für den DAX einen Rückgang um 0,2 Prozent auf 24.900 Punkte. Die Märkte wurden durch die Androhung neuer Zölle gegen acht europäische NATO-Länder, darunter Deutschland, belastet. Analysten warnen vor einer erneuten Eskalation des Zollkriegs, was zu Unsicherheiten für Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks führen könnte. Eine wichtige Unterstützung für den DAX liegt bei 24.750 Punkten, der Durchschnittslinie der letzten 21 Handelstage.

In einem anderen Bereich zeigen sich Unternehmen zunehmend besorgt über Cyberkriminalität. Laut einer Analyse des Kreditversicherers Allianz Trade nehmen Schäden durch Hacker, die sich als Führungskräfte ausgeben, zu. Diese Täter nutzen "Social Engineering", um Mitarbeiter zu manipulieren und hohe Summen zu ergaunern. Die Schadenssumme könnte bis 2025 um 80 Prozent steigen. Künstliche Intelligenz hilft den Tätern, glaubwürdig aufzutreten, indem sie E-Mails ohne Fehler und täuschend echte Stimmen bei Anrufen erzeugen.

Am Donnerstag zeigt der deutsche Aktienmarkt jedoch Anzeichen einer Erholung. Der DAX wird um 1,2 Prozent höher auf 24.864 Punkte taxiert, nachdem Trump seine Drohung mit Strafzöllen zurückgenommen hat. Dies geschah nach einem Gespräch mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte, in dem ein Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die Arktisregion skizziert wurde. Anleger hoffen auf weitere Details zu dieser Entwicklung.

Insgesamt bleibt die Marktstimmung angespannt, während geopolitische Spannungen und Cyberkriminalität die Unternehmen und Investoren weiterhin vor Herausforderungen stellen.

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 24.842PKT auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.