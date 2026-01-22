Von der Leyen warnt Trump: Grönland-Drohungen gefährden transatlantische Beziehungen!

In Bezug auf Trumps Behauptungen, Europa könne Grönland nicht ausreichend vor Russland und China schützen, kündigte von der Leyen an, dass die EU gemeinsam mit den USA an einem umfassenden Sicherheitskonzept für die Arktis arbeiten werde. Sie betonte die Notwendigkeit, in Verteidigung und Sicherheit zu investieren, insbesondere in eine europäische Eisbrecher-Flotte. Zudem stellte sie klar, dass die EU Grönland und Dänemark in Fragen der Souveränität und territorialen Integrität unterstützen werde.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat US-Präsident Donald Trump vor den negativen Auswirkungen gewarnt, die seine Drohungen bezüglich Grönland auf die transatlantischen Beziehungen haben könnten. Bei ihrem Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos bezeichnete sie die von Trump angekündigten Zusatzzölle gegen europäische Verbündete als Fehler, der nur den Gegnern der westlichen Werte zugutekommen würde. Von der Leyen betonte die Bedeutung des im vergangenen Jahr vereinbarten Handelsabkommens zwischen den USA und der EU, das Zollobergrenzen festlegt, und forderte, dass Vereinbarungen in der Politik und Wirtschaft respektiert werden müssen.

Von der Leyen sprach auch über die geopolitischen Herausforderungen, die Europa als Chance zur Stärkung seiner Unabhängigkeit sehen sollte. Sie kündigte an, dass eine neue europäische Sicherheitsstrategie, die auch eine aktualisierte Arktisstrategie umfasst, noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Diese Strategie soll die EU auf die neuen sicherheitspolitischen Realitäten anpassen.

Parallel dazu hat Dänemark die NATO um eine dauerhafte militärische Präsenz in Grönland gebeten, um die Sicherheit in der Region zu gewährleisten. Dies geschieht vor dem Hintergrund von Trumps wiederholten Drohungen, Grönland zu annektieren, und der damit verbundenen Sorge um die militärische Sicherheit der Insel. Dänemark verstärkt derzeit seine militärische Präsenz in Grönland und hat bereits Soldaten aus mehreren NATO-Ländern zur Unterstützung entsandt.

In der politischen Debatte in Deutschland hat die SPD dem CDU/CSU-Abgeordneten Jens Spahn eine Nähe zu Trumps Positionen vorgeworfen. Spahn äußerte Verständnis für die US-Interessen in der Arktis und stellte die militärische Schwäche Europas in Frage. Die SPD hingegen bekräftigte ihre Unterstützung für eine klare Haltung gegen Trumps Erpressungsversuche und solidarische Unterstützung für Dänemark und Grönland.

