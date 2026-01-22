Intel-Aktie: Sprung um 7% – Analysten sehen Erholung dank KI-Boom!

Analyst Frank Lee von der britischen Bank HSBC hat die Intel-Aktie von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 26 auf 50 US-Dollar angehoben. Er begründet seine positive Einschätzung mit der steigenden Nachfrage nach Server-CPUs, die durch die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) angekurbelt wird. Lee erwartet für das Geschäftsjahr 2026 einen Anstieg der Server-Auslieferungen um 15 bis 20 Prozent, während die Marktschätzungen lediglich bei 4 bis 6 Prozent liegen.

Die Aktie des US-Chipherstellers Intel hat am Dienstag einen kräftigen Anstieg von rund 7 Prozent auf 50,15 US-Dollar verzeichnet, was sich positiv von einem schwachen Gesamtmarkt abhebt. Diese Entwicklung ist insbesondere auf optimistische Analystenkommentare zurückzuführen, die eine Erholung des Unternehmens prognostizieren, das in den letzten Jahren im Vergleich zur Konkurrenz unter Druck stand. Im bisherigen Jahr 2026 hat die Aktie bereits um 36 Prozent zugelegt, und in den letzten vier Wochen sogar um über 40 Prozent.

Zusätzlich äußerte sich Analyst Jay Goldberg von Seaport Global Securities optimistisch über die Aktie und stufte sie auf "Buy" hoch. Er verwies auf positive Signale für PC-Produkte und einen verbesserten Ausblick für den Geschäftsbereich Intel Foundry. Goldberg ist überzeugt, dass Intel in diesem Jahr Marktanteile im Enterprise- und Consumer-Bereich zurückgewinnen kann.

Die jüngsten Entwicklungen bei Intel sind das Ergebnis einer Reihe von strategischen Maßnahmen, darunter finanzielle Unterstützung durch die US-Regierung und den Einstieg von Nvidia. Zudem hat der Konzern den Spezialanbieter Altera verkauft und einen strikten Sparkurs unter CEO Lip-Bu Tan eingeschlagen. Trotz der Herausforderungen, die Intel in den letzten Jahren hatte, insbesondere im Wettbewerb mit Nvidia im Bereich Künstliche Intelligenz, zeigen die aktuellen Analystenbewertungen, dass das Unternehmen auf dem Weg der Besserung ist.

Ein weiterer Aspekt, der Intels Position stärken könnte, ist die Wahrnehmung seiner Foundry-Dienste. Angesichts von Fertigungsengpässen bei Konkurrenten wie TSMC und Samsung sind potenzielle Kunden gezwungen, alternative Fertigungspartner in Betracht zu ziehen, wobei Intel als einer der wenigen Anbieter für fortschrittliche Fertigungsprozesse in Betracht kommt. Trotz anfänglicher Bedenken hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit seiner Technologien könnte der Hype um KI Intel neue Kunden bescheren.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,72 % und einem Kurs von 54,25EUR auf Nasdaq (22. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.