Nexus Uranium: Strategische Akquisitionen für den Uran-Superzyklus!

CEO Jeremy Poirier äußerte sich optimistisch über die Konsolidierung der Flächen in der Nähe des Chord-Projekts und betonte das Explorationspotenzial des Bezirks. Die Claims im RC-Projekt befinden sich im historischen Uranbezirk Edgemont, der eine dokumentierte Uranproduktion von etwa 3,2 Millionen Pfund U3O8 aufweist. Diese geologischen Gegebenheiten bieten eine vielversprechende Grundlage für die Uranmineralisierung.

Nexus Uranium Corp. hat am 19. Januar 2026 den Erwerb des Uranprojekts „RC“ in South Dakota bekannt gegeben, was die zweite strategische Absteckung des Unternehmens innerhalb von zwei Wochen darstellt. Das Projekt umfasst 40 nicht patentierte Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 800 Acres und liegt weniger als eine Meile vom Vorzeigeprojekt Chord entfernt. Mit dem kürzlichen Erwerb des Deadhorse-Projekts hat Nexus seine Grundfläche in South Dakota um insgesamt 57 Claims und rund 1.140 Acres erweitert, was den Gesamtbesitz auf etwa 6.380 Acres erhöht.

Nexus Uranium verfolgt eine „Hub-and-Spoke“-Strategie, bei der Chord als zentrales Projekt fungiert. Die jüngsten Akquisitionen von Deadhorse und RC sollen die operativen Kapazitäten des Unternehmens im US-Markt stärken. Das Unternehmen plant, die Genehmigungen für Explorationsbohrungen voranzutreiben und gleichzeitig die Möglichkeiten zur Erweiterung seines Grundbesitzes in diesem historischen Uranproduktionsgebiet zu bewerten.

Die Uranförderung soll unter höchsten Umweltstandards erfolgen, insbesondere durch das umweltfreundliche In-Situ-Recovery-Verfahren (ISR), das geringere Eingriffe in die Natur ermöglicht. Nexus prüft zudem die Teilnahme am US-FAST-41-Programm, um die Genehmigungsprozesse für strategische Energieprojekte zu beschleunigen.

Der Uranmarkt zeigt Anzeichen eines strukturellen Wandels, insbesondere durch die steigende Nachfrage nach emissionsarmem Uran, die durch den Ausbau von Kernkraftwerken und den Betrieb energieintensiver KI-Rechenzentren angetrieben wird. Unternehmen wie Nexus Uranium positionieren sich in diesem Umfeld, um von einem potenziellen Uran-Superzyklus zu profitieren.

Insgesamt sieht sich Nexus Uranium Corp. gut aufgestellt, um von den sich verändernden Marktbedingungen zu profitieren und bietet Anlegern eine attraktive Einstiegschance auf einem vergleichsweise niedrigen Bewertungsniveau.

Die Nexus Uranium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,14 % und einem Kurs von 1,640EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.