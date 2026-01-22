RWE Aktienrückkauf: 420.052 Aktien gekauft – Analysten heben Kursziel an!

Die Details der Käufe sind wie folgt: Am 12. Januar wurden 85.575 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 48,21 Euro pro Aktie erworben, was einem Gesamtvolumen von etwa 4,13 Millionen Euro entspricht. An den folgenden Tagen wurden weitere Aktien zu leicht variierenden Preisen zwischen 48,10 Euro und 51,31 Euro pro Aktie zurückgekauft. Insgesamt summiert sich das Volumen der in dieser Tranche bis zum 16. Januar 2026 erworbenen Aktien auf 2.559.769 Stück.

Am 20. Januar 2026 veröffentlichte die RWE Aktiengesellschaft eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms, das von Dezember 2025 bis 2026 läuft. In der Mitteilung wurde bekannt gegeben, dass im Zeitraum vom 12. bis 16. Januar 2026 insgesamt 420.052 Aktien zurückgekauft wurden. Der Rückkauf erfolgt durch ein beauftragtes Kreditinstitut und ist Teil der dritten Tranche des Programms, das am 2. Dezember 2025 gestartet wurde.

Parallel zu diesen Entwicklungen hat die Privatbank Berenberg das Kursziel für RWE von 42 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Fisher betont, dass die geplanten Kapitalausgaben von 35 Milliarden Euro zwischen 2025 und 2030 die Gewinnziele des Unternehmens untermauern. RWE strebt an, das Ergebnis je Aktie bis 2030 auf 4 Euro zu verdoppeln, was als eines der stärksten Wachstumsprognosen im Sektor gilt. Fisher ist der Ansicht, dass das Wachstumspotenzial im aktuellen Aktienkurs noch nicht ausreichend reflektiert ist.

Die Mitteilung und die positive Analystenbewertung kommen zu einem Zeitpunkt, an dem RWE sich in einem dynamischen Marktumfeld positioniert. Die Rückkäufe könnten als Signal für das Vertrauen des Unternehmens in seine zukünftige Entwicklung interpretiert werden. Der Vorstand von RWE sieht die Maßnahmen als Teil einer strategischen Ausrichtung, die darauf abzielt, den Unternehmenswert zu steigern und die Aktionäre zu belohnen.

Insgesamt zeigen die jüngsten Entwicklungen bei RWE sowohl eine aktive Rückkaufstrategie als auch eine positive Marktprognose, die das Vertrauen in die zukünftige Leistung des Unternehmens stärkt. Diese Maßnahmen könnten potenziell zu einer Stabilisierung und einem Anstieg des Aktienkurses führen, während RWE seine ambitionierten Wachstumsziele verfolgt.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 51,91EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.