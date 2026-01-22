UBS-Chef optimistisch: Wachstum trotz wachsender Kluft zwischen Arm und Reich!

UBS-Konzernchef Sergio Ermotti äußerte sich optimistisch über die Zukunft der Großbank und betonte die solide Kapitalisierung sowie die Bereitschaft für zukünftiges Wachstum. In einem Interview während des Weltwirtschaftsforums in Davos erklärte er, dass die UBS den Großteil der Integration der Credit Suisse (CS) bereits abgeschlossen habe. Der Fokus liege nun darauf, die verbleibenden Arbeiten, einschließlich eines Kostenabbaus von etwa 3 Milliarden US-Dollar, zügig abzuschließen. Ermotti hob hervor, dass die UBS in organisches Wachstum investiere, insbesondere in den USA und Asien, wo er Potenzial sieht. Er betonte, dass die Bank mit den bestehenden Mitteln noch effizienter arbeiten könne.

Parallel zu Ermottis Aussagen veröffentlichte die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam einen Bericht, der die wachsende Kluft zwischen Reichen und Armen thematisiert. Laut Oxfam besitzen die rund 3.000 Milliardäre weltweit ein Vermögen von 18,3 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von über 80 Prozent seit 2020 entspricht. Während das Vermögen der Milliardäre im vergangenen Jahr um 16 Prozent wuchs, lebt fast die Hälfte der Weltbevölkerung in Armut. Oxfam kritisierte, dass die zwölf reichsten Menschen mehr Geld besitzen als die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung.