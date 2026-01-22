UBS-Chef optimistisch: Wachstum trotz wachsender Kluft zwischen Arm und Reich!
UBS-Konzernchef Sergio Ermotti äußerte sich optimistisch über die Zukunft der Großbank und betonte die solide Kapitalisierung sowie die Bereitschaft für zukünftiges Wachstum. In einem Interview während des Weltwirtschaftsforums in Davos erklärte er, dass die UBS den Großteil der Integration der Credit Suisse (CS) bereits abgeschlossen habe. Der Fokus liege nun darauf, die verbleibenden Arbeiten, einschließlich eines Kostenabbaus von etwa 3 Milliarden US-Dollar, zügig abzuschließen. Ermotti hob hervor, dass die UBS in organisches Wachstum investiere, insbesondere in den USA und Asien, wo er Potenzial sieht. Er betonte, dass die Bank mit den bestehenden Mitteln noch effizienter arbeiten könne.
Parallel zu Ermottis Aussagen veröffentlichte die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam einen Bericht, der die wachsende Kluft zwischen Reichen und Armen thematisiert. Laut Oxfam besitzen die rund 3.000 Milliardäre weltweit ein Vermögen von 18,3 Billionen US-Dollar, was einem Anstieg von über 80 Prozent seit 2020 entspricht. Während das Vermögen der Milliardäre im vergangenen Jahr um 16 Prozent wuchs, lebt fast die Hälfte der Weltbevölkerung in Armut. Oxfam kritisierte, dass die zwölf reichsten Menschen mehr Geld besitzen als die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung.
Die Organisation warnt, dass die Konzentration des Reichtums in der Hand weniger Menschen nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Auswirkungen hat. Milliardäre haben zunehmend Einfluss auf politische Entscheidungen, was die Demokratie gefährde. In Deutschland stieg die Zahl der Milliardäre um ein Drittel auf 172, und ihr Gesamtvermögen wuchs inflationsbereinigt um 30 Prozent auf 840,2 Milliarden US-Dollar. Oxfam fordert höhere Steuern für die Reichen, um der wachsenden Ungleichheit entgegenzuwirken.
Die Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland, Michaela Engelmeier, äußerte Besorgnis über die wirtschaftliche Spaltung der Gesellschaft und forderte politische Maßnahmen, um den Abgehängten zu helfen. Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan warnte, dass die zunehmende politische Macht der Reichen an frühere Ständegesellschaften erinnere, in denen nur die Vermögenden das Sagen hatten. Der Bericht von Oxfam verdeutlicht die dringende Notwendigkeit, die soziale Gerechtigkeit zu fördern und die Kluft zwischen Arm und Reich zu schließen.
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 40,60EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.
