    All for One Group übernimmt apsolut: Stärkung im SAP-Beschaffungsmarkt!

    Die All for One Group SE, ein führender IT- und Consulting-Anbieter mit Sitz in Filderstadt, hat eine Vereinbarung zur Übernahme der apsolut group unterzeichnet, einem international tätigen Spezialisten für SAP Procurement. Diese Akquisition, die im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden soll, zielt darauf ab, die Marktposition von All for One im SAP-Bereich weiter zu stärken und die globale Lieferfähigkeit auszubauen. apsolut, ein SAP Gold Partner mit über 400 Kunden, darunter zahlreiche DAX-Unternehmen, wird mit seinen fast 500 Mitarbeitern und mehr als 300 SAP Procurement Consultants die Expertise von All for One im Bereich Beschaffung erheblich erweitern.

    Michael Zitz, CEO der All for One Group, betont die strategische Bedeutung dieser Übernahme. apsolut ist international in 20 Ländern vertreten, darunter Großbritannien, Frankreich und Indien, und bedient vor allem den gehobenen Mittelstand sowie große Konzerne. Diese Akquisition eröffnet All for One neue Märkte und Länder mit hohem Wachstumspotenzial. Zitz hebt hervor, dass beide Unternehmen das gemeinsame Ziel verfolgen, zur globalen Nummer 1 im SAP-Markt zu werden, und dass sie ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse ihrer Kunden teilen.

    Thomas Herbst, Gründer und Geschäftsführer von apsolut, sieht die Übernahme als entscheidenden Schritt für die Wachstumsstrategie seines Unternehmens. Er ist überzeugt, dass die Kombination der Stärken beider Unternehmen die Marktposition im Bereich SAP Procurement weiter festigen wird. Herbst betont auch die Bedeutung der unternehmerischen Identität und Kultur in der nächsten Wachstumsphase.

    Stefan Land, Finanzvorstand der All for One Group, ergänzt, dass die Transaktion die Position von All for One im modernen Beschaffungswesen stärken wird und sowohl Internationalität als auch Kundennutzen fördert. Die Unternehmen teilen eine ähnliche DNA als erfahrene SAP-Dienstleister, was die Integration erleichtern sollte.

    Die Übernahme von apsolut wird als strategischer Schritt angesehen, um die führende Rolle von All for One im SAP-Cloud-Business und in der SAP-Transformation weiter auszubauen. Die All for One Group, die im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 504 Millionen Euro erzielte, sieht in dieser Akquisition eine Möglichkeit, ihre Kunden noch umfassender bei der digitalen Transformation zu unterstützen.



    ISIN:DE0005110001WKN:511000

    Die All for One Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 41,50EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



