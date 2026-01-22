UmweltBank AG: Starkes Einlagengeschäft und optimistische Zukunftsaussichten!

Die UmweltBank AG hat in ihrem aktuellen Update zur Geschäftsentwicklung im Jahr 2025 positive Signale gesendet, insbesondere im Bereich der Einlagen. Die Bank hat ihre Zielvorgaben für das Ergebnis vor Steuern (EBT) von 5 bis 10 Millionen Euro bestätigt, nachdem sie im dritten Quartal bereits 9,1 Millionen Euro erzielt hatte. Das Einlagengeschäft hat im vierten Quartal 2025 durch eine Neukundenaktion, die 3% Tagesgeldzinsen für drei Monate bot, einen deutlichen Anstieg erfahren. Die Retail-Einlagen konnten auf 4,3 Milliarden Euro gesteigert werden, was den Erwartungen entsprach. Dennoch blieb die Gesamtzahl der Neukunden mit 30.000 hinter den Zielen zurück, da die Bank insgesamt 49.000 Neukunden anvisiert hatte.

Im Kreditgeschäft hingegen fiel das Ergebnis hinter den Erwartungen zurück. Mit einem Neukreditvolumen von nur 120 Millionen Euro im Jahr 2025 blieb die Bank unter der angepassten Prognose von 200 bis 250 Millionen Euro. Dies war teilweise auf eine begrenzte Kapitalsituation vor einer Kapitalerhöhung im September 2025 zurückzuführen. Der Vorstand hat jedoch für 2026 eine deutlich optimistischere Prognose von 450 Millionen Euro für das Bruttokreditneugeschäft abgegeben, begünstigt durch eine mögliche Reduktion der aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen.