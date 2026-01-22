UmweltBank AG: Starkes Einlagengeschäft und optimistische Zukunftsaussichten!
Die UmweltBank AG hat in ihrem aktuellen Update zur Geschäftsentwicklung im Jahr 2025 positive Signale gesendet, insbesondere im Bereich der Einlagen. Die Bank hat ihre Zielvorgaben für das Ergebnis vor Steuern (EBT) von 5 bis 10 Millionen Euro bestätigt, nachdem sie im dritten Quartal bereits 9,1 Millionen Euro erzielt hatte. Das Einlagengeschäft hat im vierten Quartal 2025 durch eine Neukundenaktion, die 3% Tagesgeldzinsen für drei Monate bot, einen deutlichen Anstieg erfahren. Die Retail-Einlagen konnten auf 4,3 Milliarden Euro gesteigert werden, was den Erwartungen entsprach. Dennoch blieb die Gesamtzahl der Neukunden mit 30.000 hinter den Zielen zurück, da die Bank insgesamt 49.000 Neukunden anvisiert hatte.
Im Kreditgeschäft hingegen fiel das Ergebnis hinter den Erwartungen zurück. Mit einem Neukreditvolumen von nur 120 Millionen Euro im Jahr 2025 blieb die Bank unter der angepassten Prognose von 200 bis 250 Millionen Euro. Dies war teilweise auf eine begrenzte Kapitalsituation vor einer Kapitalerhöhung im September 2025 zurückzuführen. Der Vorstand hat jedoch für 2026 eine deutlich optimistischere Prognose von 450 Millionen Euro für das Bruttokreditneugeschäft abgegeben, begünstigt durch eine mögliche Reduktion der aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen.
Analysten von Montega AG und GBC AG haben beide eine Kaufempfehlung für die UmweltBank ausgesprochen, mit Kurszielen von 7,00 Euro und 9,40 Euro für die nächsten 12 Monate bzw. bis Ende 2026. Die Analysten heben hervor, dass die Bank auf einem guten Weg ist, insbesondere durch das wachsende Einlagengeschäft und die positiven Aussichten im Kreditbereich. Dennoch ist es entscheidend, dass die Bank das Geschäftswachstum in den kommenden Jahren steigert, um die mittelfristigen Ziele einer Eigenkapitalrendite von über 12% bis 2028 zu erreichen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die UmweltBank AG trotz Herausforderungen im Kreditgeschäft und einer verfehlten Neukundenanzahl auf einem soliden Fundament steht, das durch das Wachstum im Einlagengeschäft gestützt wird. Die kommenden Quartalszahlen werden entscheidend sein, um die Nachhaltigkeit des Kundenwachstums und die Umsetzung der strategischen Ziele zu bewerten.
Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,83EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.
