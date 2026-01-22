Euro unter Druck: Geopolitik und Trump beeinflussen den Wechselkurs!
Der Euro hat in der vergangenen Handelswoche eine volatile Entwicklung durchlaufen, die stark von geopolitischen Spannungen und den Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump zur Grönland-Frage beeinflusst wurde. Am Mittwoch geriet die europäische Gemeinschaftswährung unter Druck, nachdem Trump angekündigt hatte, seine Drohung von Strafzöllen gegen Deutschland und andere europäische Länder nicht wie geplant zum 1. Februar umzusetzen. In einem Post auf der Plattform Truth Social verwies Trump auf ein Treffen mit dem NATO-Generalsekretär Mark Rutte, das zu einem Rahmen für zukünftige Vereinbarungen über Grönland und die Arktisregion geführt habe. Infolgedessen fiel der Euro im New Yorker Handel auf 1,1680 Dollar, nachdem er zuvor bei 1,1739 Dollar festgesetzt worden war.
Die Entwicklungen rund um den Grönland-Konflikt hatten jedoch auch positive Auswirkungen auf den Euro. Am Montag stieg der Kurs der Gemeinschaftswährung, da der US-Dollar gegenüber anderen wichtigen Währungen unter Druck stand. Analysten der Commerzbank warnten, dass die US-Regierung möglicherweise eine Grenze überschreiten könnte, was zu Gegenmaßnahmen der Handelspartner führen könnte. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, betonte, dass die Handelsstreitigkeiten noch lange nicht beigelegt seien und die weltwirtschaftliche Entwicklung auf wackeligen Füßen stehe.
Am Dienstag setzte sich der Aufwärtstrend des Euro fort, da er von der Schwäche des US-Dollars profitierte und über 1,17 Dollar stieg. Analysten der Dekabank führten die Schwäche des Dollars auf die geopolitischen Spannungen im Grönland-Streit zurück und wiesen auf mögliche "Sell-America-Trades" hin. Eine weitere Eskalation des Konflikts könnte dem Euro zusätzlichen Auftrieb verleihen.
Am Mittwoch wurde der Referenzkurs des Euro von der Europäischen Zentralbank auf 1,1739 Dollar festgesetzt, was eine leichte Aufwertung gegenüber dem Vortag darstellt. Der Dollar kostete damit 0,8518 Euro. Die EZB legte auch die Referenzkurse für andere wichtige Währungen fest, darunter 0,87440 britische Pfund und 185,23 japanische Yen.
Insgesamt zeigt die Entwicklung des Euro, dass geopolitische Spannungen und Handelskonflikte weiterhin eine bedeutende Rolle im Devisenhandel spielen. Die Märkte erwarten in den kommenden Wochen intensive Verhandlungen zur Grönland-Frage, was zu weiteren Schwankungen führen könnte.
Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 1,169USD auf Forex (22. Januar 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.
