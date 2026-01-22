    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDouglas AktievorwärtsNachrichten zu Douglas
    Douglas AG: Umsatzwachstum trotz Margendruck – Analysten senken Kursziel!

    Die Douglas AG hat am 19. Januar 2026 vorläufige Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 veröffentlicht. Demnach erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1,67 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 1,7 % im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 19,9 %, was jedoch unter den Markterwartungen von 20,8 % liegt. Diese Abweichung ist auf den Druck auf die Bruttomarge zurückzuführen, der durch die hohe Preissensibilität der Kunden und Effekte im Produktmix verstärkt wurde.

    Die Douglas AG hält an ihrer Gesamtjahresprognose für 2025/26 fest, die einen Umsatz zwischen 4,65 und 4,80 Milliarden Euro sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 16,5 % vorsieht. Der Netto-Verschuldungsgrad soll zum 30. September 2026 zwischen 2,5x und 3,0x liegen. Die endgültigen Ergebnisse für das erste Quartal werden am 11. Februar 2026 veröffentlicht.

    Analysten haben die Reaktion des Marktes auf die Quartalszahlen als negativ bewertet. Die Aktien von Douglas fielen um knapp 3 % auf 11,620 Euro, was die Unsicherheit der Kunden und die ausgeprägte Preissensibilität widerspiegelt. Insbesondere in den Märkten Deutschland, Frankreich und den Niederlanden war die Entwicklung im Dezember schwächer als erwartet, während die Märkte in Mittel- und Osteuropa weiterhin stark blieben.

    Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Douglas-Aktien von 15 auf 13 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Richard Edwards wies auf den anhaltenden Margendruck und die schwache Umsatzentwicklung hin, was die neue Bewertung rechtfertigt.

    Trotz der Herausforderungen betont CEO Sander van der Laan die starke Positionierung von Douglas im Premium-Beauty-Markt und die Umsetzung strategischer Initiativen sowie ein diszipliniertes Kostenmanagement. Die Unternehmensstrategie „Let it Bloom“ zielt darauf ab, die Omnichannel-Positionierung zu stärken und das Kundenerlebnis kontinuierlich zu verbessern.

    Insgesamt zeigt die Douglas AG eine relativ stabile Umsatzentwicklung in einem schwierigen Marktumfeld, während die Unsicherheiten und Preissensibilität der Kunden weiterhin eine Herausforderung darstellen. Die kommenden Quartale werden entscheidend sein, um die prognostizierten Wachstumsziele zu erreichen.



    Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 10,50EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
