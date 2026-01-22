Instone Real Estate: Stimmrechtsänderung und Finanzberichte 2026 im Fokus!

Der Anlass der Mitteilung ist der Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten, was zu einer Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte geführt hat. Der Mitteilungspflichtige, die Janus Henderson Group Plc mit Sitz in St. Helier, Jersey, hat am 15. Januar 2026 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten. Der aktuelle Stimmrechtsanteil der Janus Henderson Group beträgt nun 2,9954 %, was einen leichten Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung von 3,10 % darstellt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Instone Real Estate Group SE beläuft sich auf 46.988.336.

Am 20. Januar 2026 veröffentlichte die Instone Real Estate Group SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die auf die europaweite Verbreitung abzielt. Diese Mitteilung wurde über den EQS News-Service übermittelt, der für die rechtlichen Meldungen und Unternehmensnachrichten zuständig ist. Die Instone Real Estate Group hat ihren Sitz in Essen, Deutschland, und ist unter dem Legal Entity Identifier (LEI) 391200DINUIRPDZQHX03 registriert.

In der Mitteilung werden auch die Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen aufgeführt. Die Janus Henderson Group Plc hält 1.407.470 Stimmrechte, was 3 % der Gesamtstimmrechte entspricht. Es wurden keine Instrumente oder andere Finanzinstrumente gemeldet, die Stimmrechte beinhalten. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Janus Henderson Group Plc weder andere Unternehmen beherrscht noch von anderen Unternehmen beherrscht wird, die Stimmrechte an der Instone Real Estate Group SE halten.

Zusätzlich zu dieser Stimmrechtsmitteilung gab die Instone Real Estate Group SE bekannt, dass sie mehrere Finanzberichte veröffentlichen wird. Der Konzern-Jahresfinanzbericht wird am 17. März 2026 in deutscher und englischer Sprache veröffentlicht. Des Weiteren ist der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal (Halbjahr) für den 6. August 2026 angesetzt. Die Berichte werden auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung stehen.

Diese Mitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die Unternehmen dazu verpflichten, relevante Informationen über ihre Stimmrechtsverhältnisse und Finanzberichte transparent zu kommunizieren. Die Instone Real Estate Group SE bleibt somit aktiv in der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und der Information ihrer Aktionäre.

Die Instone Real Estate Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 8,33EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.