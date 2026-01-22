    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24
    Scout24 SE: Stimmrechtsmitteilung enthüllt neue Aktienkäufe und Investorenanteile!

    Foto: Scout24 SE

    Am 19. Januar 2026 veröffentlichte die Scout24 SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die den Erwerb eigener Aktien betrifft. Der Emittent, mit Sitz in Berlin, meldete, dass die Schwelle von 5 % der Stimmrechte am 16. Januar 2026 überschritten wurde. Der aktuelle Aktienanteil beträgt nun 5,007 % von insgesamt 75 Millionen Stimmrechten, was einen Anstieg im Vergleich zur letzten Veröffentlichung von 3,004 % darstellt.

    Im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms, das am 2. Januar 2026 angekündigt wurde, erwarb die Scout24 SE zwischen dem 12. und 16. Januar 2026 insgesamt 36.071 Aktien. Diese Käufe wurden über verschiedene Handelsplattformen abgewickelt, darunter CEUX, TQEX und XETA, zu einem gewichteten Durchschnittspreis von etwa 86 Euro pro Aktie. Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufprogramms am 5. Januar 2026 bis zum 16. Januar 2026 125.200 Aktien zurückgekauft.

    Zusätzlich wurde eine weitere Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, die die Beteiligung von BlackRock, Inc. an der Scout24 SE betrifft. Am 14. Januar 2026 überschritt BlackRock die Schwelle von 3 % und hält nun 6,78 % der Stimmrechte, was einen leichten Rückgang im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt. BlackRock besitzt auch Instrumente, die weitere 0,13 % der Stimmrechte repräsentieren, was zu einem Gesamtanteil von 6,91 % führt.

    Die Mitteilungen sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die Transparenz über bedeutende Veränderungen in der Eigentümerstruktur und den Stimmrechten eines Unternehmens sicherstellen sollen. Scout24 SE hat sich verpflichtet, alle relevanten Informationen zeitnah zu veröffentlichen, um den Anforderungen der Marktteilnehmer und der Aufsichtsbehörden gerecht zu werden.

    Insgesamt zeigt die Entwicklung bei Scout24 SE, dass das Unternehmen aktiv an der Optimierung seiner Kapitalstruktur arbeitet, während gleichzeitig bedeutende institutionelle Investoren wie BlackRock ihre Anteile an dem Unternehmen anpassen. Diese Aktivitäten könnten potenziell Auswirkungen auf die zukünftige Unternehmensstrategie und die Marktposition von Scout24 haben.



    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 83,85EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.



