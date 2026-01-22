Die Maschinenfabrik plant die Veröffentlichung einer Quartals-/Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr am 19. Mai 2026 sowie eine weitere für das zweite Halbjahr am 18. November 2026. Beide Berichte werden auf der Unternehmenswebsite unter https://www.hermle.de/finanzberichte zugänglich sein. Darüber hinaus wird der Jahresfinanzbericht sowie der Konzern-Jahresfinanzbericht am 30. April 2026 veröffentlicht. Ein Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal wird am 31. August 2026 bereitgestellt.

Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG hat am 19. Januar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Diese Mitteilung umfasst sowohl Quartals- als auch Jahresfinanzberichte, die in deutscher Sprache veröffentlicht werden. Die Berichte sind für Investoren und die Öffentlichkeit von Bedeutung, da sie wichtige Informationen über die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens enthalten.

Die Bekanntmachung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Meldepflichten gemäß den §§ 114, 115, 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG hat ihren Sitz in Gosheim, Deutschland, und ist bekannt für ihre hochwertigen CNC-Maschinen, die in verschiedenen Industrien eingesetzt werden.

In einem weiteren Kontext wird auf die jüngsten Entwicklungen im Unternehmen hingewiesen. Hermle hat von einem Anstieg der Aufträge profitiert, insbesondere durch Großprojekte aus dem Ausland. Diese Projekte stammen teilweise von Unternehmen mit Start-up-Charakter, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt. Der Auftragsbestand ist in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 um 5 % gestiegen, was auf eine positive Geschäftsentwicklung hindeutet.

Zusätzlich wird auf die Aktivitäten des Unternehmens Hadrian Inc. verwiesen, das kürzlich Finanzmittel in Höhe von 1,6 Milliarden USD akquiriert hat. Hadrian plant, Produktionskapazitäten in den USA auszubauen und setzt dabei auf Technologien von Hermle und Kuka. Diese Entwicklungen könnten Hermle als wichtigen Zulieferer in der Verteidigungsbranche positionieren.

Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, dass das Unternehmen auf einem soliden Wachstumspfad ist und sich auf zukünftige Herausforderungen und Chancen vorbereitet. Die kommenden Finanzberichte werden entscheidende Einblicke in die weitere Entwicklung des Unternehmens geben.

