Champions-League-Debakel: Dortmund verliert 0:2 gegen Tottenham – Jetzt wird's eng!

Die Partie begann für Dortmund unglücklich. Cristian Romero erzielte bereits in der 14. Minute das 1:0 für die Spurs, die in der ersten Halbzeit deutlich überlegen waren. Dortmund konnte den Druck der Londoner nicht standhalten und sah sich in der 24. Minute mit einer Roten Karte für Daniel Svensson konfrontiert, die nach einem VAR-Einsatz verhängt wurde. In Unterzahl musste der BVB mehr als eine Stunde lang agieren, was die Situation weiter erschwerte. Dominic Solanke erhöhte in der 37. Minute auf 2:0.

Borussia Dortmund hat beim Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur in London einen herben Rückschlag erlitten. Der BVB, der in der Bundesliga auf dem zweiten Platz steht, verlor das Spiel mit 0:2 und steht nun vor einer schwierigen Situation in der Gruppenphase. Marcel Sabitzer fehlte aufgrund von Wadenproblemen, während die Abwehrspieler Ramy Bensebaini und Aarón Anselmino nach Verletzungen wieder zur Verfügung standen.

In der ersten Halbzeit war Dortmund offensiv kaum präsent und verzeichnete keinen einzigen Torschuss, während Tottenham mit 11 Schüssen dominierte. Trainer Niko Kovac kritisierte die mangelnde Aggressivität und Zweikampfhärte seiner Mannschaft. "Wir haben einfach nicht gut gespielt und deswegen auch verdient verloren", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Im zweiten Durchgang zeigte Dortmund eine verbesserte Leistung, konnte jedoch keine nennenswerten Chancen herausspielen. Kovac wechselte offensivere Spieler aus und brachte Defensivkräfte, was zu einer stabileren Leistung führte. Dennoch blieb der BVB in der Offensive harmlos, und die wenigen Chancen wurden nicht genutzt.

Mit dieser Niederlage ist die direkte Qualifikation für das Achtelfinale der Champions League in Gefahr. Dortmund hat nun nur noch einen Punkt Vorsprung auf Tottenham und muss im letzten Gruppenspiel gegen Inter Mailand gewinnen, um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren. Kehl äußerte, dass die Mannschaft aufpassen müsse, den Fokus nicht zu verlieren, und dass eine andere Leistung gegen den 1. FC Union Berlin in der Bundesliga erwartet wird.

Insgesamt war das Spiel eine Enttäuschung für den BVB, der sich mehr vorgenommen hatte und nun vor einer entscheidenden Woche steht, in der sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga wichtige Punkte auf dem Spiel stehen.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 3,303EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.