Mercedes-Benz: Analysten bleiben skeptisch – Rückkäufe und Unsicherheiten!

Das Management von Mercedes-Benz hat sich hinsichtlich der Prognosen für 2026 zurückhaltend geäußert. Es wurde auf die Unsicherheiten hingewiesen, die durch mögliche neue Zölle entstehen könnten. Diese Instabilität könnte die zukünftige Geschäftsentwicklung des Unternehmens beeinflussen. Daher wird erwartet, dass das Management bei der bevorstehenden Veröffentlichung der Jahresergebnisse eine Prognose mit Vorbehalten oder einer größeren Bandbreite abgeben wird.

Das Analysehaus Jefferies hat die Aktien von Mercedes-Benz in einer aktuellen Studie auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Dies geschah im Vorfeld der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Jahr 2025, die am 12. Februar 2026 erwartet werden. Analyst Philippe Houchois stellte fest, dass es keine wesentlichen Abweichungen zu den bisherigen Aussagen des Unternehmens gegeben habe, und seine Schätzungen blieben unverändert.

Zusätzlich zu den Analystenbewertungen hat Mercedes-Benz auch Informationen zu seinem Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht. Im Zeitraum vom 12. bis 16. Januar 2026 wurden insgesamt 708.121 Aktien zurückgekauft. Der Rückkauf erfolgt im Rahmen eines Programms, das am 3. November 2025 gestartet wurde. Die erworbenen Aktien wurden zu einem gewichteten Durchschnittskurs zwischen 58,63 Euro und 60,08 Euro pro Aktie gehandelt. Insgesamt beläuft sich das Volumen der bis zum 16. Januar 2026 zurückgekauften Aktien auf 7.116.122 Stück.

Die Rückkäufe werden durch ein beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt und sind Teil der Strategie von Mercedes-Benz, den Wert für die Aktionäre zu steigern. Die Transparenz über die Rückkäufe und die damit verbundenen Informationen wird von der Mercedes-Benz Group AG auf ihrer Website veröffentlicht.

Insgesamt zeigt die aktuelle Analyse von Jefferies, dass Mercedes-Benz in einer Phase der Unsicherheit operiert, insbesondere im Hinblick auf zukünftige Zölle und deren Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung. Die bevorstehenden Geschäftszahlen und die damit verbundenen Prognosen werden entscheidend sein, um die Richtung des Unternehmens und die Reaktion des Marktes auf die aktuellen Herausforderungen zu bestimmen.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 59,30EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.