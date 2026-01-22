Neuer Vorstand bei clearvise AG: Bernhard Gierke übernimmt 2026!

Petra Leue-Bahns hat die clearvise AG seit ihrem Amtsantritt maßgeblich geprägt und das Unternehmen zu einem etablierten europäischen Stromproduzenten entwickelt. Unter ihrer Führung wurde ein diversifiziertes Portfolio aus Wind- und Solarparks in mehreren europäischen Ländern mit einer Gesamtleistung von etwa 388 Megawatt aufgebaut. Sie hat die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens entscheidend vorangetrieben und betont, dass der Zeitpunkt für die Übergabe der Verantwortung nun richtig sei. In ihrem Abschied dankte sie den Mitarbeitenden für ihr Engagement und ihrem ehemaligen Vorstandskollegen Manuel Sieth für seine Unterstützung.

Die clearvise AG, ein Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, hat bekannt gegeben, dass Bernhard Gierke zum 1. Februar 2026 in den Vorstand berufen wird. Er tritt die Nachfolge von Petra Leue-Bahns an, die nach Ablauf ihrer Amtszeit am 28. Februar 2026 planmäßig aus dem Vorstand ausscheidet. Leue-Bahns hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, nicht für eine erneute Amtszeit zur Verfügung zu stehen.

Ingmar Helmke, der Aufsichtsratsvorsitzende der clearvise AG, würdigte Leue-Bahns' Leistungen und ihren Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens. Er begrüßte auch Bernhard Gierke als neuen Vorstandsvorsitzenden und äußerte Vertrauen in seine Fähigkeit, die strategische Weiterentwicklung zur YieldCo fortzusetzen. Gierke bringt umfangreiche Erfahrung im Bereich erneuerbare Energien sowie im Investment- und Asset-Management mit. Zuletzt war er als Director bei Aquila Capital tätig, wo er für Investitionen und das Management von Energieinfrastrukturprojekten verantwortlich war.

Gierke wird die klare strategische Ausrichtung der clearvise AG weiterverfolgen, die auf stabile operative Cashflows und eine langfristig verlässliche Dividendenpolitik abzielt. In einer Übergangsphase wird er eng mit Leue-Bahns zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Wechsel sicherzustellen. Sein Ziel ist es, die Positionierung der clearvise AG als verlässliche YieldCo zu stärken und alle Aktionärinnen und Aktionäre am Unternehmenserfolg zu beteiligen.

Die clearvise AG verfolgt als YieldCo eine aktive Dividendenstrategie und hat sich auf den profitablen Betrieb eines diversifizierten Portfolios aus Wind- und Solarparks spezialisiert. Die Aktie des Unternehmens ist seit 2011 börsennotiert und wird an verschiedenen deutschen Börsen gehandelt.

Die clearvise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 1,460EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.