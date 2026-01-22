Junge Geflüchtete: Bärbel Bas fordert bessere Bleibechancen nach Ausbildung!

Aktuell dürfen Geflüchtete mit Aufenthaltserlaubnis in der Regel ohne Einschränkungen eine Ausbildung absolvieren. Für Menschen mit Duldung gestaltet sich die Situation jedoch komplizierter. Wird während der Ausbildung ein Asylantrag abgelehnt, benötigen sie eine spezielle Ausbildungsduldung. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung kann nur unter bestimmten Bedingungen eine befristete Aufenthaltsgenehmigung beantragt werden. Bas warnte davor, dass ohne ein sicheres Bleiberecht junge Geflüchtete kaum Chancen auf einen Ausbildungsplatz in Unternehmen haben.

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat sich für verbesserte Bleibechancen für junge Geflüchtete nach ihrer Ausbildung ausgesprochen. Bei einem Besuch im ABB Ausbildungszentrum Berlin/Brandenburg betonte sie die Notwendigkeit, Unternehmen Planbarkeit zu bieten. Viele Firmen scheuen sich, in die Ausbildung junger Geflüchteter zu investieren, wenn unklar ist, ob diese nach Abschluss der Ausbildung im Land bleiben dürfen. Bas forderte, dass Personen, die einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz gefunden haben und gut integriert sind, eine Perspektive für ihren Verbleib in Deutschland erhalten sollten.

Ein weiterer Punkt, den Bas ansprach, ist die hohe Zahl junger Arbeitsloser ohne Ausbildung. Fast 55 Prozent der jungen Arbeitslosen haben keinen Ausbildungsplatz. Um diese Herausforderung zu bewältigen, sieht sie die Notwendigkeit vielfältiger Unterstützungsangebote, wie etwa Jugendberufsagenturen, die Assistenz bei der Ausbildung bieten, sowie Langzeitpraktika. Bas plädierte dafür, dass junge Menschen die Möglichkeit erhalten sollten, verschiedene technische Berufe auszuprobieren, bevor sie sich festlegen.

Darüber hinaus wies sie auf die Bedeutung von bezahlbarem Wohnraum und Mobilitätshilfen hin. Viele junge Menschen zögern, in eine andere Region zu ziehen, weil sie eine neue Wohnung benötigen. Um die Ausbildungsquote zu erhöhen, müsse man auch die Lebensumstände der jungen Menschen ganzheitlich betrachten.

Das ABB Ausbildungszentrum, das in Zusammenarbeit mit 150 Partnerunternehmen rund 700 Auszubildende in 13 Berufen ausbildet, könnte durch die Förderung überbetrieblicher Ausbildungszentren eine wichtige Rolle spielen, um mehr jungen Menschen den Zugang zu Ausbildungsplätzen zu ermöglichen. Bas sieht hierin eine Chance, die aktuelle Diskrepanz zwischen der Anzahl der Bewerber und den verfügbaren Ausbildungsplätzen zu verringern.

