    Ottobock kündigt wichtige Finanzberichte für 2026 an – Jetzt informieren!

    Foto: Ottobock SE & Co. KGaA

    Die Ottobock SE & Co. KGaA hat am 19. Januar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte veröffentlicht. Diese Mitteilung, die durch den EQS News-Service übermittelt wurde, informiert über die anstehenden Quartals- und Jahresberichte des Unternehmens, die für Investoren und die Öffentlichkeit von Bedeutung sind.

    Insgesamt sind mehrere Finanzberichte angekündigt, die sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht werden. Der erste Bericht ist eine Quartals-/Zwischenmitteilung für das erste Halbjahr, die am 6. Mai 2026 veröffentlicht wird. Die entsprechenden Links zu den Berichten sind auf der Unternehmenswebsite unter https://investors.ottobock.com/ergebnisse-berichte für die deutsche Version und https://investors.ottobock.com/en/results-reports für die englische Version zu finden.

    Ein weiterer wichtiger Bericht ist die Quartals-/Zwischenmitteilung für das zweite Halbjahr, die am 12. November 2026 veröffentlicht wird. Auch hier stehen die Berichte in beiden Sprachen zur Verfügung und sind über die gleichen Links abrufbar.

    Zusätzlich wird der Konzern-Jahresfinanzbericht am 19. März 2026 veröffentlicht, gefolgt von dem Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal, der ebenfalls am 6. Mai 2026 zur Verfügung steht. Diese Berichte sind entscheidend für die Analyse der finanziellen Performance von Ottobock und bieten Einblicke in die Geschäftsentwicklung des Unternehmens.

    Die Vorabbekanntmachung erfüllt die gesetzlichen Meldepflichten gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Diese Vorschriften verlangen von Unternehmen, dass sie relevante Informationen über ihre Finanzlage und Geschäftstätigkeit rechtzeitig veröffentlichen, um Transparenz für Investoren und die Öffentlichkeit zu gewährleisten.

    Ottobock, mit Sitz in Duderstadt, Deutschland, ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Medizintechnik, insbesondere bekannt für seine innovativen Lösungen in der Prothetik und Orthopädie. Die Veröffentlichung der Finanzberichte wird von Investoren und Analysten aufmerksam verfolgt, da sie wichtige Indikatoren für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens liefern.

    Die Informationen sind auf der Unternehmenswebsite zugänglich, und die Veröffentlichung der Berichte wird von den Marktteilnehmern mit großem Interesse erwartet, da sie Aufschluss über die wirtschaftliche Lage und die strategischen Perspektiven von Ottobock geben.



    Die Ottobock Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 65,78EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
