Goldman Sachs senkt Kursziel für Fresenius Medical Care: Was jetzt tun?

Felton prognostiziert, dass FMC im kommenden Jahr mit einem Anstieg der Behandlungszahlen unterhalb der eigenen mittelfristigen Erwartungen konfrontiert sein wird. Zudem sieht er einen Margendruck, der die Rentabilität des Unternehmens belasten könnte. Infolgedessen hat er seine operativen Ergebnisschätzungen für die Jahre 2026 und 2027 um bis zu fünf Prozent gesenkt. Auch die Bewertungsmaßstäbe für das Kursziel wurden angepasst, was die negative Neubewertung der Aktien unterstreicht.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) von 55 auf 40 Euro gesenkt und die Bewertung von "Buy" auf "Neutral" herabgestuft. Analyst Richard Felton äußerte sich am Dienstag besorgt über die zukünftige Entwicklung des Dialysekonzerns, insbesondere für das Jahr 2026, in dem er mit mehreren Herausforderungen rechnet.

Trotz der Abwertung hält Felton die Aktien von FMC nicht für überteuert. Er betont jedoch, dass eine positive Neubewertung nur möglich wäre, wenn sich die Volumentrends verbessern. Diese Einschätzung reflektiert die Unsicherheiten, die FMC in den kommenden Jahren erwarten könnte, und die Notwendigkeit, die Geschäftsentwicklung genau zu beobachten.

Zusätzlich zu den Analystenkommentaren hat FMC kürzlich eine Kapitalmarktinformation veröffentlicht, in der das Unternehmen über den Rückkauf eigener Aktien informiert. Im Zeitraum vom 12. bis 16. Januar 2026 wurden insgesamt 840.383 Aktien im Rahmen einer Rückkauftranche erworben. Die Rückkäufe wurden zu unterschiedlichen Kursen durchgeführt, wobei der gewichtete Durchschnittspreis zwischen 36,70 und 40,52 Euro lag. Diese Maßnahme könnte darauf abzielen, den Aktienkurs zu stabilisieren und das Vertrauen der Investoren zu stärken.

Insgesamt steht Fresenius Medical Care vor einer herausfordernden Phase, in der sowohl externe als auch interne Faktoren die Geschäftsentwicklung beeinflussen könnten. Die Anpassungen der Analystenmeinungen und die laufenden Rückkäufe eigener Aktien sind Indikatoren für die aktuelle Marktdynamik und die strategischen Entscheidungen des Unternehmens. Investoren sollten die Entwicklungen aufmerksam verfolgen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 37,20EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.