Der Rückgang der US-Importe ist auf die von Ex-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle von 50 Prozent zurückzuführen, die im Rahmen eines Strafverfahrens gegen den ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro eingeführt wurden. Diese Zölle führten zu einem dramatischen Rückgang der Lieferungen in die USA um 55 Prozent während der Zeit, in der die Zölle galten. Trump hob die Zölle im November 2025 größtenteils auf, um den steigenden Lebensmittelpreisen in den USA entgegenzuwirken.

Im Jahr 2025 hat Deutschland die USA als größten Abnehmer von Kaffee aus Brasilien überholt. Laut dem brasilianischen Verband der Kaffee-Exporteure Cecafé importierte Deutschland im vergangenen Jahr 5,4 Millionen 60-Kilo-Säcke Kaffee, was einem Anteil von 13,5 Prozent an den gesamten brasilianischen Kaffeeexporten entspricht. Die USA, traditionell der größte Abnehmer, fielen mit 5,3 Millionen Säcken und einem Rückgang von 33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf den zweiten Platz zurück.

Trotz eines Gesamtexports von 40 Millionen Säcken Kaffee aus Brasilien, was einem Rückgang von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, stiegen die Erlöse auf einen Rekordwert von 15,5 Milliarden US-Dollar. Cecafé-Präsident Márcio Ferreira erklärte, dass die Rückgänge auf niedrigere Lagerbestände nach Rekordausfuhren im Vorjahr sowie auf witterungsbedingte Einbußen zurückzuführen seien. Dennoch führte das internationale Preisumfeld zu höheren Erlösen, da die monatlichen Durchschnittspreise im Jahr 2025 gestiegen sind. Brasilien bleibt das einzige Ursprungsland, das Kaffee in über 120 Länder exportiert und mehr als ein Drittel des Weltmarktes abdeckt. Neben Deutschland und den USA zählen Italien, Japan und Belgien zu den wichtigsten Abnehmern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Deutschland durch strategische Handelsbeziehungen und die Umgehung von Zöllen seine Position als führender Kaffeeimporteur aus Brasilien gefestigt hat, während die USA aufgrund politischer Entscheidungen und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen an Bedeutung verloren haben. Der brasilianische Kaffeeexport bleibt trotz rückläufiger Mengen profitabel, was auf die Stabilität der Preise und die kontinuierlichen Investitionen in Qualität und Technologie zurückzuführen ist.

