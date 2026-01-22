SNP übertrifft Erwartungen: Umsatz und EBIT steigen rasant im Jahr 2025!

Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) stieg im gleichen Zeitraum um beeindruckende 64 % auf etwa 47 Millionen Euro, verglichen mit 28,6 Millionen Euro im Vorjahr. Auch hier wurde die Prognose von 34 bis 46 Millionen Euro übertroffen. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf rund 16 % (2024: 11,2 %), was die Effizienz und Rentabilität des Unternehmens unterstreicht.

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat am 21. Januar 2026 vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2025 veröffentlicht, die die Erwartungen übertreffen. Der Umsatz des Unternehmens belief sich auf rund 296 Millionen Euro, was einer Steigerung von etwa 16 % im Vergleich zum Vorjahr (254,8 Millionen Euro) entspricht. Diese Zahl liegt über der im Oktober 2025 angepassten Prognose von 280 bis 295 Millionen Euro.

Der Auftragseingang für 2025 betrug rund 345 Millionen Euro, was zu einem Book-to-Bill-Ratio von über eins führte. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen mehr Aufträge erhalten hat, als es Umsatz generiert hat, was ein positives Zeichen für zukünftiges Wachstum ist.

Jens Amail, CEO von SNP, äußerte sich optimistisch über die Ergebnisse und betonte, dass das Unternehmen ein weiteres Jahr starken Wachstums abgeschlossen hat, was das dritte Rekordjahr in Folge darstellt. Er hob die Relevanz des Portfolios und die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells hervor und dankte den Mitarbeitern für ihren Einsatz. SNP investiert weiterhin in die Weiterentwicklung seiner Softwareplattform Kyano, insbesondere in KI-Funktionen, um die Innovationspotenziale bei Kunden schneller zu realisieren und die Benutzererfahrung zu verbessern.

Die vorliegenden Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Der vollständige Geschäftsbericht für 2025 wird am 26. März 2026 veröffentlicht. SNP ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für digitale Transformation, Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld und bedient weltweit über 3.000 Kunden, darunter zahlreiche Unternehmen aus den DAX 40 und Fortune 500.

Insgesamt zeigt die positive Geschäftsentwicklung von SNP, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um auch in Zukunft nachhaltigen Mehrwert zu schaffen und seine Marktstellung weiter auszubauen.

Die SNP Schneider-Neureither & Partner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 78,90EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.