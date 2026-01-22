IT-Modernisierung: Warum Unternehmen ihre Tech-Schulden dringend abbauen müssen!

Laut Nigel Vaz, dem CEO des Beratungsunternehmens Publicis Sapient, investieren viele Unternehmen zu wenig in die Modernisierung ihrer IT-Systeme. Am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos äußerte er, dass oft 80 Prozent der finanziellen Mittel in die größten Infrastrukturkomponenten fließen, während lediglich 20 Prozent für Innovationen verwendet werden. Besonders betroffen sind Banken, die auf Mainframes setzen, sowie Unternehmen mit veralteten ERP-Systemen, die zentrale Geschäftsprozesse steuern. Diese sogenannten technischen Schulden, auch "Tech Debt" genannt, erschweren den Zugriff auf Daten und die Integration moderner Technologien. Vaz betont, dass neue Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) das Problem nicht lösen können, wenn die Kernsysteme nicht modernisiert werden. "Man redet mit KI nur etwas schön", so Vaz.

Ein zentrales Problem in vielen Branchen, insbesondere im Bankwesen, Gesundheitswesen und Einzelhandel, ist der Umgang mit Legacy-Systemen. Viele der verwendeten Codes, wie etwa in Cobol, sind komplex und umfassen Millionen von Zeilen, was es neuen Entwicklern erschwert, sie zu verstehen. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, setzt Publicis Sapient auf eine Plattform namens "Slingshot", die es ermöglicht, alte Software in moderne Programmiersprachen wie Java oder React zu übertragen. Dies kann die Migrationszeiten erheblich verkürzen; ein ursprünglich auf zehn Jahre angelegtes Projekt konnte mit Hilfe von KI in weniger als drei Jahren realisiert werden.

Neben den technischen Herausforderungen sieht Vaz auch Kosten- und Fachkräftemangel als zentrale Probleme. Da nur wenige junge Entwickler Cobol lernen, müssen Unternehmen teure, erfahrene Teams halten. Gleichzeitig könnten die Einsparungen, die durch die Modernisierung erzielt werden, teilweise die notwendigen Investitionen finanzieren. Unternehmen stehen somit unter dem Druck, mit engen Budgets und einem hohen Innovationsbedarf umzugehen, insbesondere in der deutschen Banken- und Handelsbranche, wo die Notwendigkeit zur Modernisierung besonders groß ist.

Die Nutzung von KI wird zudem durch fragmentierte Datenbestände und unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen erschwert. Vaz weist darauf hin, dass "KI nur so gut ist wie die zugrunde liegenden Daten" und dass Regulierung, Fachkenntnisse und Datenmanagement aufeinander abgestimmt werden müssen, um erfolgreich zu sein.

Die Publicis Groupe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 87,19EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.