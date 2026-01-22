    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsADTRAN Holdings AktievorwärtsNachrichten zu ADTRAN Holdings
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Adtran Holdings: Positive Quartalszahlen und Finanzberichte 2026 im Blick!

    Adtran Holdings: Positive Quartalszahlen und Finanzberichte 2026 im Blick!
    Foto: adobe.stock.com

    Adtran Holdings, Inc. hat kürzlich eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Diese Mitteilung, die am 19. Januar 2026 veröffentlicht wurde, informiert über die anstehenden Quartals- und Jahresfinanzberichte des Unternehmens. Die Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts für das erste Halbjahr (Q1) ist für den 5. Mai 2026 geplant, während der Bericht für das dritte Quartal (Q3) am 3. November 2026 veröffentlicht wird. Beide Berichte werden in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung stehen.

    Zusätzlich zu den geplanten Veröffentlichungen hat Adtran am 22. Januar 2026 vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 bekannt gegeben. Diese vorläufigen Zahlen zeigen, dass die Umsatzerlöse zwischen 290 und 293 Millionen US-Dollar liegen, was über der vorherigen Prognosespanne von 275 bis 285 Millionen US-Dollar liegt. Der Non-GAAP Gewinn pro Aktie übersteigt die Analystenschätzungen von 0,08 US-Dollar pro Aktie. Die vorläufige operative Marge liegt zwischen 6,0 % und 6,9 %, was im Rahmen der bisherigen Prognose von 3,5 % bis 7,5 % bleibt.

    Die positiven Ergebnisse werden auf eine starke Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Adtran zurückgeführt, die im vierten Quartal 2025 verzeichnet wurde. Die endgültigen Finanzzahlen für das vierte Quartal 2025 und das gesamte Geschäftsjahr 2025 werden am 25. Februar 2026 nach Börsenschluss veröffentlicht.

    In der Mitteilung wird auch auf die Risiken und Unsicherheiten hingewiesen, die die zukünftige Geschäftsentwicklung von Adtran beeinflussen könnten. Dazu gehören unter anderem wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Veränderungen in der Nachfrage, sowie Herausforderungen im Zusammenhang mit der Einhaltung von Kreditverträgen und internen Kontrollen der Finanzberichterstattung.

    Zusätzlich zu den Quartalsberichten wird Adtran auch einen Konzern-Jahresfinanzbericht am 26. Februar 2026 und einen Halbjahresbericht (Q2) am 4. August 2026 veröffentlichen. Diese Berichte sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die das Unternehmen erfüllen muss, und werden ebenfalls auf der Unternehmenswebsite bereitgestellt.

    Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung von Adtran Holdings, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt, unterstützt durch positive vorläufige Ergebnisse und eine klare Kommunikationsstrategie bezüglich seiner Finanzberichterstattung.



    ADTRAN Holdings

    +1,31 %
    +6,10 %
    +8,96 %
    +3,60 %
    -19,86 %
    -51,66 %
    -71,47 %
    ISIN:US00486H1059WKN:A3C7M6

    Die ADTRAN Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 9,29EUR auf Nasdaq (22. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Adtran Holdings: Positive Quartalszahlen und Finanzberichte 2026 im Blick! Adtran Holdings, Inc. hat kürzlich eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Diese Mitteilung, die am 19. Januar 2026 veröffentlicht wurde, informiert über die anstehenden Quartals- und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     