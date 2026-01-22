Adtran Holdings: Positive Quartalszahlen und Finanzberichte 2026 im Blick!

Zusätzlich zu den geplanten Veröffentlichungen hat Adtran am 22. Januar 2026 vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 bekannt gegeben. Diese vorläufigen Zahlen zeigen, dass die Umsatzerlöse zwischen 290 und 293 Millionen US-Dollar liegen, was über der vorherigen Prognosespanne von 275 bis 285 Millionen US-Dollar liegt. Der Non-GAAP Gewinn pro Aktie übersteigt die Analystenschätzungen von 0,08 US-Dollar pro Aktie. Die vorläufige operative Marge liegt zwischen 6,0 % und 6,9 %, was im Rahmen der bisherigen Prognose von 3,5 % bis 7,5 % bleibt.

Adtran Holdings, Inc. hat kürzlich eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Diese Mitteilung, die am 19. Januar 2026 veröffentlicht wurde, informiert über die anstehenden Quartals- und Jahresfinanzberichte des Unternehmens. Die Veröffentlichung des Quartalsfinanzberichts für das erste Halbjahr (Q1) ist für den 5. Mai 2026 geplant, während der Bericht für das dritte Quartal (Q3) am 3. November 2026 veröffentlicht wird. Beide Berichte werden in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung stehen.

Die positiven Ergebnisse werden auf eine starke Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Adtran zurückgeführt, die im vierten Quartal 2025 verzeichnet wurde. Die endgültigen Finanzzahlen für das vierte Quartal 2025 und das gesamte Geschäftsjahr 2025 werden am 25. Februar 2026 nach Börsenschluss veröffentlicht.

In der Mitteilung wird auch auf die Risiken und Unsicherheiten hingewiesen, die die zukünftige Geschäftsentwicklung von Adtran beeinflussen könnten. Dazu gehören unter anderem wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Veränderungen in der Nachfrage, sowie Herausforderungen im Zusammenhang mit der Einhaltung von Kreditverträgen und internen Kontrollen der Finanzberichterstattung.

Zusätzlich zu den Quartalsberichten wird Adtran auch einen Konzern-Jahresfinanzbericht am 26. Februar 2026 und einen Halbjahresbericht (Q2) am 4. August 2026 veröffentlichen. Diese Berichte sind Teil der regulatorischen Anforderungen, die das Unternehmen erfüllen muss, und werden ebenfalls auf der Unternehmenswebsite bereitgestellt.

Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung von Adtran Holdings, dass das Unternehmen optimistisch in die Zukunft blickt, unterstützt durch positive vorläufige Ergebnisse und eine klare Kommunikationsstrategie bezüglich seiner Finanzberichterstattung.

Die ADTRAN Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 9,29EUR auf Nasdaq (22. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.