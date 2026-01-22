Fabasoft AG schließt erfolgreich Aktienrückkaufprogramm mit 1 Mio. Euro ab!

Die letzten 956 Aktien wurden am 19. Januar 2026 zu einem Durchschnittspreis von 16,625314 Euro pro Aktie zurückgekauft, was einem Volumen von 15.893,80 Euro entspricht. Der Rückkauf der Aktien erfolgte ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von Fabasoft beauftragte Bank, die den Prozess unabhängig und gemäß den Safe-Harbor-Regelungen durchführte.

Am 20. Januar 2026 gab die Fabasoft AG bekannt, dass sie ihr Aktienrückkaufprogramm, das am 15. Dezember 2025 begonnen hatte, erfolgreich abgeschlossen hat. Im Rahmen dieses Programms erwarb das Unternehmen insgesamt 61.843 eigene Aktien bis zum 19. Januar 2026. Der durchschnittliche Kaufpreis betrug 16,1699 Euro pro Aktie, was zu einem Gesamtvolumen von 999.996 Euro führte. Damit wurde das für das Rückkaufprogramm genehmigte Gesamtvolumen von maximal 1 Million Euro vollständig ausgeschöpft.

Die Fabasoft AG hatte das Rückkaufprogramm im Vorfeld am 10. Dezember 2025 angekündigt, um den Aktionären eine Rückführung von Kapital zu ermöglichen und den Wert der verbleibenden Aktien zu steigern. Der Rückkauf ist Teil einer strategischen Maßnahme, um die Kapitalstruktur des Unternehmens zu optimieren und das Vertrauen der Investoren zu stärken.

Zusätzlich zur Bekanntmachung des Abschlusses des Rückkaufprogramms stellte Fabasoft auch detaillierte Informationen zu den Transaktionen auf ihrer Website zur Verfügung. Diese Informationen sind im Bereich „Investoren / Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkaufprogramm 2025 II“ abrufbar.

Die Fabasoft AG, mit Sitz in Linz, Österreich, ist ein Anbieter von Softwarelösungen und Dienstleistungen im Bereich Cloud-Computing und Dokumentenmanagement. Das Unternehmen ist an der Wiener Börse notiert und hat sich in den letzten Jahren durch innovative Produkte und eine solide Marktstrategie einen Namen gemacht.

Für weitere Informationen können Interessierte die Investor Relations-Abteilung der Fabasoft AG kontaktieren. Mag. Klaus Fahrnberger, der Investor Relations Manager, steht per E-Mail oder telefonisch zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und zusätzliche Informationen bereitzustellen.

Insgesamt zeigt der erfolgreiche Abschluss des Aktienrückkaufprogramms das Engagement der Fabasoft AG, den Wert für ihre Aktionäre zu maximieren und ihre Marktposition zu stärken.

Die Fabasoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 16,18EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.