CEWE Stiftung kündigt Finanzberichte 2026 und Aktienrückkäufe an!

Zusätzlich wird der Konzern-Finanzbericht für das zweite Quartal (Halbjahr) am 13. August 2026 veröffentlicht, ebenfalls in beiden Sprachen. Diese regelmäßigen Berichterstattungen sind Teil der Transparenz- und Informationspolitik der CEWE Stiftung, die sich als führendes Unternehmen im Bereich Fotodienstleistungen und digitale Fotografie etabliert hat.

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA hat in einer aktuellen Vorabbekanntmachung die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte für das Jahr 2026 angekündigt. Diese Mitteilung erfolgt gemäß den Vorschriften der §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Der Konzern-Jahresfinanzbericht wird am 26. März 2026 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht. Die Berichte sind auf der Unternehmenswebsite unter den entsprechenden Investor Relations-Seiten zugänglich.

Des Weiteren hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA am 19. Januar 2026 eine Kapitalmarktinformation veröffentlicht, die sich auf den laufenden Aktienrückkauf bezieht. Dieser Rückkauf, der seit dem 26. August 2025 durchgeführt wird, basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 15. Juni 2022, die den Erwerb von bis zu 10 % eigener Aktien erlaubt. Die Baader Bank AG in München führt den Rückkauf unabhängig und unbeeinflusst durch.

Im Zeitraum vom 12. bis 16. Januar 2026 wurden insgesamt 2.100 Aktien zurückgekauft. Die durchschnittlichen Kaufpreise lagen zwischen 105,00 und 105,60 Euro pro Aktie, was ein Gesamtvolumen von rund 31.680 Euro bis 63.060 Euro pro Tag ergibt. Insgesamt wurden im Rahmen des Rückkaufs seit Beginn bis zum 16. Januar 2026 bereits 73.800 Aktien erworben.

Die CEWE Stiftung & Co. KGaA hat sich durch diese Maßnahmen nicht nur verpflichtet, den Aktionären Wert zu bieten, sondern auch ihre Marktposition zu stärken. Die detaillierten Informationen zu den Rückkäufen sind ebenfalls auf der Unternehmenswebsite im Bereich Investor Relations verfügbar. Für Rückfragen steht Axel Weber, Leiter Investor Relations, zur Verfügung.

Insgesamt zeigt die CEWE Stiftung & Co. KGaA mit diesen Ankündigungen und Maßnahmen ihr Engagement für Transparenz und Wertschöpfung im Sinne ihrer Aktionäre.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 103EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.