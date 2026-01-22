Online-Lebensmittelbestellungen boomen: So verändert sich der Markt!

Eine YouGov-Umfrage zeigt, dass 15 Prozent der Befragten in Deutschland regelmäßig einmal pro Woche oder häufiger Lebensmittel online kaufen. Weitere 21 Prozent tun dies mehrmals im Monat, während 27 Prozent einmal monatlich bestellen. Die wichtigsten Vorteile des Onlinekaufs sind die Bequemlichkeit und die Lieferung nach Hause (60 Prozent), gefolgt von Zeitersparnis (47 Prozent) und der Vermeidung von Menschenmengen (36 Prozent). Preisvergleiche und eine größere Produktauswahl sind ebenfalls entscheidende Faktoren für die Verbraucher.

Die Nachfrage nach Online-Lieferungen von Produkten des täglichen Bedarfs, insbesondere Lebensmitteln, hat in Deutschland stark zugenommen. Laut dem Handelsforschungsinstitut IFH Köln stieg das Online-Bestellvolumen im vergangenen Jahr um über zehn Prozent, was die Branche mehr als doppelt so schnell wachsen lässt wie den gesamten Onlinehandel. Lebensmittel machen dabei mehr als die Hälfte der Online-Erlöse im Bereich der Fast Moving Consumer Goods (FMCG) aus, wobei der Nettoumsatz mit Lebensmitteln 2025 erstmals über sechs Milliarden Euro liegen wird. Zu den FMCG zählen auch Körperpflegeprodukte, Drogeriewaren, Heimtierbedarf sowie Wein und Sekt.

In einem anderen Kontext äußerte sich Amazon-Chef Andy Jassy zur Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, die seiner Meinung nach die Verbraucherpreise in den USA allmählich steigen lässt. Trotz der vorherigen Anhäufung von Warenbeständen vor Inkrafttreten der Zölle, seien diese Reserven mittlerweile erschöpft, was zu Preiserhöhungen führt. Jassy betonte, dass Amazon bestrebt sei, die Preise niedrig zu halten, jedoch die Möglichkeiten aufgrund der niedrigen Margen im Einzelhandel begrenzt seien. Eine Studie des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel stellte fest, dass 96 Prozent der Zolllast auf die US-Käufer abgewälzt wird, was die Warnungen von Wirtschaftsexperten bestätigt.

Zusätzlich investiert Amazon mit seiner Tochtergesellschaft AWS 7,8 Milliarden Euro in den Aufbau einer "European Sovereign Cloud" in Brandenburg. Diese Initiative zielt darauf ab, sensible Daten innerhalb der EU zu speichern und zu verarbeiten, um Bedenken hinsichtlich möglicher US-Zugriffe zu begegnen. Die neue Infrastruktur soll insbesondere für den öffentlichen Sektor, Betreiber kritischer Infrastrukturen und Unternehmen mit hohen Datenschutzanforderungen von Bedeutung sein.

