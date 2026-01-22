Prinz Harry vs. Boulevardpresse: Enthüllungen über illegale Methoden!
Im aktuellen Prozess gegen den Verlag der "Daily Mail" erhebt Prinz Harry zusammen mit anderen Prominenten, darunter Elton John, schwere Vorwürfe gegen die britische Boulevardpresse. Die Kläger beschuldigen den Verlag, über Jahre hinweg illegale Methoden zur Informationsbeschaffung eingesetzt zu haben, darunter das Abhören von Telefonaten und das Ausspionieren von persönlichen Daten durch Privatdetektive. Der Verlag, Associated Newspapers Limited (ANL), weist diese Vorwürfe entschieden zurück und argumentiert, dass es keine strafrechtlichen Verurteilungen gegen ihre Journalisten gebe.
Prinz Harry, der am Prozessauftakt persönlich erschien, hat bereits in der Vergangenheit gegen die Boulevardpresse geklagt und dabei teilweise Erfolge erzielt. Die aktuelle Klage stützt sich auf 14 Artikel, die intime Details über Harrys Leben und Beziehungen enthielten, und die Klägerseite argumentiert, dass diese Informationen nur durch illegale Praktiken erlangt werden konnten. Der Anwalt der Kläger, David Sherborne, behauptet, dass der Verlag mehr als drei Millionen Pfund für die Dienste von Privatdetektiven ausgegeben habe, um sensible Informationen zu beschaffen.
Harry selbst hat in einer schriftlichen Stellungnahme erklärt, dass die Praktiken der Presse ihn in einen Zustand des Verfolgungswahns versetzt hätten und seine Beziehungen belastet hätten. Er betonte, dass die Journalisten falsche Quellen angaben, um ihre unrechtmäßigen Methoden zu verschleiern. Dies habe nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das seiner Frau Meghan stark beeinträchtigt. Harry äußerte seine Besorgnis, dass seine Frau ein ähnliches Schicksal wie seine verstorbene Mutter, Prinzessin Diana, erleiden könnte, die 1997 bei einem Autounfall starb, während sie von Paparazzi verfolgt wurde.
Der Prozess ist auf neun Wochen angesetzt, und Harry wird voraussichtlich selbst aussagen. Sein überraschender Auftritt im Zeugenstand zeigt, dass er bereit ist, sich den Fragen der Gegenseite zu stellen, was für ein Mitglied der königlichen Familie äußerst ungewöhnlich ist. Traditionell halten sich Royals an die Devise "Never complain, never explain", um ihr Privatleben zu schützen. Harrys Engagement in diesem Verfahren verdeutlicht jedoch seinen anhaltenden Kampf gegen die Praktiken der Boulevardpresse und seine Bemühungen, die Öffentlichkeit über die systematischen Missstände aufzuklären.
