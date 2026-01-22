Prinz Harry vs. Boulevardpresse: Enthüllungen über illegale Methoden!

Im aktuellen Prozess gegen den Verlag der "Daily Mail" erhebt Prinz Harry zusammen mit anderen Prominenten, darunter Elton John, schwere Vorwürfe gegen die britische Boulevardpresse. Die Kläger beschuldigen den Verlag, über Jahre hinweg illegale Methoden zur Informationsbeschaffung eingesetzt zu haben, darunter das Abhören von Telefonaten und das Ausspionieren von persönlichen Daten durch Privatdetektive. Der Verlag, Associated Newspapers Limited (ANL), weist diese Vorwürfe entschieden zurück und argumentiert, dass es keine strafrechtlichen Verurteilungen gegen ihre Journalisten gebe.

Prinz Harry, der am Prozessauftakt persönlich erschien, hat bereits in der Vergangenheit gegen die Boulevardpresse geklagt und dabei teilweise Erfolge erzielt. Die aktuelle Klage stützt sich auf 14 Artikel, die intime Details über Harrys Leben und Beziehungen enthielten, und die Klägerseite argumentiert, dass diese Informationen nur durch illegale Praktiken erlangt werden konnten. Der Anwalt der Kläger, David Sherborne, behauptet, dass der Verlag mehr als drei Millionen Pfund für die Dienste von Privatdetektiven ausgegeben habe, um sensible Informationen zu beschaffen.