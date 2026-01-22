TIC Holding übernimmt HSE Conseils: Ein Schritt zur Marktführerschaft!

Marc Dutoit, der bisherige Inhaber von HSE Conseils, wird nach der Übernahme weiterhin als Geschäftsführer tätig sein und sich aktiv an der TIC Holding beteiligen. Dutoit äußerte sich positiv über die Übernahme und betonte die Synergien, die sich aus der Zusammenarbeit mit der TIC Holding ergeben werden. Er sieht großes Potenzial, das Wachstum von HSE Conseils zu beschleunigen und die Qualität der Dienstleistungen weiter zu verbessern.

Am 21. Januar 2026 gab die TIC Holding Schweiz AG die Übernahme der HSE Conseils SA bekannt, einem führenden Unternehmen im Bereich Bau-, Umwelt- und Arbeitssicherheit in der Romandie. HSE Conseils, mit Hauptsitz in Laténa, Neuchâtel, betreibt zudem sechs weitere Standorte in der Schweiz und bietet ein umfassendes Leistungsportfolio, das Schadstoffdiagnostik, Umweltmanagement sowie Sicherheits- und Gesundheitskonzepte umfasst. Die Übernahme erfolgt im Rahmen der Wachstumsstrategie der TIC Holding, die durch die Winterberg Investment X finanziert wird.

Ralph Nowak, Verwaltungsrat der TIC Holding Schweiz, hob hervor, dass die Integration von HSE Conseils einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung der Holding darstellt. Mit dieser Akquisition erweitert die TIC Holding ihr Portfolio und stärkt ihre Position als führende unabhängige Gruppe in den Bereichen Industrie, Baustoffe sowie Bau-, Umwelt- und Arbeitssicherheit in der Schweiz. Die Holding plant, durch Digitalisierung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz die Effizienz und Transparenz ihrer Abläufe zu verbessern.

Die TIC Holding Schweiz AG ist bekannt für ihre Expertise in akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdiensten und sucht aktiv nach weiteren Übernahmemöglichkeiten, um ihre Marktstellung auszubauen. Winterberg Advisory GmbH, die die TIC Holding verwaltet, hat bereits Gespräche mit weiteren Unternehmen aufgenommen, um die geografische und sektorale Abdeckung zu optimieren.

Die Übernahme von HSE Conseils ist Teil einer umfassenden Strategie, die darauf abzielt, die TIC Holding als führenden Anbieter in der Schweiz zu positionieren und gleichzeitig die Unabhängigkeit, Qualität und Skalierbarkeit der Dienstleistungen zu gewährleisten. Mit dieser Akquisition wird die TIC Holding in der Lage sein, ihren Kunden ein noch breiteres Spektrum an Dienstleistungen anzubieten und gleichzeitig von den Synergien innerhalb der Gruppe zu profitieren.

