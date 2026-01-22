Green Bridge Metals: Strategische Initiativen für 2026 im Kupfersektor!

David Suda, der Präsident und CEO, betont die positive Marktentwicklung für Kupfer und kritische Mineralien, die durch steigende Preise und eine erhöhte Nachfrage bedingt ist. Green Bridge plant, im Januar 2026 mit Bohrungen im Kupferprojekt „Titac“ zu beginnen und erwartet bald die Veröffentlichung der Analyseergebnisse aus dem Projekt „Skibo“. Letzteres hat bereits vielversprechende Mineralisierungen gezeigt, die das Potenzial des Projekts unterstreichen.

Green Bridge Metals Corp. hat am 20. Januar 2026 ein Unternehmensupdate veröffentlicht, das die strategischen Initiativen für das Jahr 2026 skizziert. Das Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Kupfer-, Nickel- und Titanvorkommen im Duluth-Komplex in Minnesota konzentriert, sieht sich in einer starken finanziellen Position und erwartet bedeutende Impulse durch seine Projekte.

Die Unternehmensstrategie fokussiert sich auf die groß angelegte Exploration von Kupfervorkommen, während die Preise für Kupfer nahe ihrem Allzeithoch liegen. Diese Entwicklung wird durch eine Verknappung des globalen Angebots und die steigende Nachfrage nach elektrischen und erneuerbaren Energien unterstützt. Green Bridge hat sich zum Ziel gesetzt, hochwertige Mineralvorkommen verantwortungsbewusst zu erkunden und langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen, während gleichzeitig Partnerschaften mit lokalen Gemeinden gefördert werden.

Zu den Hauptinitiativen für 2026 gehören:

1. **Projekt „Skibo“**: Die verbleibenden Analyseergebnisse des Bohrprogramms 2025 werden im Januar 2026 erwartet. Frühere Ergebnisse haben bereits breite Zonen mit Kupfer-Nickel-Mineralisierung bestätigt.

2. **Projekt „Titac“**: Die Bohrungen sollen im Januar 2026 beginnen, um vorrangige Kupferziele zu identifizieren und das Projekt weiter zu entwickeln. Titac weist auch potenzielle Titanvorkommen auf, die in einem technischen Bericht dokumentiert sind.

3. **Projekt „Serpentine“**: Hier sollen in der ersten Jahreshälfte 2026 Vorstudien und Umweltuntersuchungen beginnen, um die Mineralressourcen weiterzuentwickeln.

4. **Teamausbau in Minnesota**: Green Bridge verstärkt seine operative Präsenz vor Ort und stellt neue Mitarbeiter ein.

Die US-Regierung fördert die Entwicklung von Kupfer- und Nickelvorkommen, was die Projekte von Green Bridge in einen priorisierten Entwicklungskorridor bringt. Die Kombination aus strategischen Mineralien und einem vielversprechenden Marktumfeld positioniert Green Bridge Metals als potenziellen Gewinner im aufstrebenden US-Rohstoffsektor.

Die Green Bridge Metals Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,90 % und einem Kurs von 0,101EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.