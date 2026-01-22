    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsswissnet AktievorwärtsNachrichten zu swissnet
    swissnet Group gewinnt 5 Mio. AED Projekt für intelligente Hoteltechnologie!

    Die swissnet Group, ein führender Anbieter von ICT- und digitalen Infrastrukturlösungen mit Sitz in Berg, Schweiz, hat ein bedeutendes Hospitality-Technologieprojekt auf Yas Island, Abu Dhabi, gewonnen. Im Rahmen einer Vereinbarung mit dem größten Hospitality-Entwickler der Region wird swissnet ein Guest Room Management System (GRMS) in fünf Hotels implementieren. Das Projekt hat einen Wert von etwa 5 Millionen AED und wird in Zusammenarbeit mit einem globalen Hersteller von Gebäudemanagement- und Gästezimmerautomationssystemen realisiert.

    Die Implementierung des GRMS zielt darauf ab, die digitale Infrastruktur der Hotels zu modernisieren. Dies geschieht durch die Integration intelligenter Raumsteuerungen, Energieoptimierung und zentraler Managementsysteme. Die Maßnahmen sollen den Gästekomfort erhöhen, die operative Effizienz steigern und die Nachhaltigkeit in den Hotelimmobilien fördern. Der Abschluss des Projekts ist innerhalb der nächsten fünf Monate geplant.

    Roger Tabbal, Group Co-CEO International der swissnet Group, betonte, dass der Gewinn dieses Projekts einen bedeutenden Fortschritt in der regionalen Wachstumsstrategie darstellt. Er hob hervor, dass die swissnet Group in der Lage ist, hochentwickelte, unternehmensweite Lösungen bereitzustellen, die das Gästeerlebnis verbessern und die operative Resilienz stärken. Durch die Kombination ihrer Umsetzungsexpertise mit erstklassiger GRMS-Technologie ermögliche die swissnet Group einem der bedeutendsten Hotelportfolios der VAE den nächsten Schritt in Richtung intelligenter, vernetzter Hospitality-Konzepte.

    Dieses Projekt stärkt die Position der swissnet Group im Hospitality-Sektor des Nahen Ostens und erweitert ihre Kompetenzen in den Bereichen Automatisierung, digitale Transformation und unternehmenskritische Gebäudetechnologien. Die swissnet Group ist bekannt für ihre standortbasierten Marketing-Softwarelösungen, Wi-Fi-Infrastruktursysteme und Wi-Fi-Gäste-Hotspots und bedient Kunden in verschiedenen Sektoren, darunter Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor.

    Zusätzlich hat die swissnet Group ihre Zusammenarbeit im Bereich Internet of Things (IoT) mit einem führenden europäischen Bauunternehmen vertieft, indem sie weitere IoT-SIM-Karten bereitstellt. Diese Karten werden zur Überwachung digitaler Touchpoints im Einzelhandel eingesetzt und ermöglichen einen sicheren Datenaustausch sowie eine effiziente Steuerung der Geräte. Dies unterstreicht die wachsende Marktposition der swissnet Group im Bereich IoT und ihre Fähigkeit, innovative Lösungen anzubieten.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
