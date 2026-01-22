Fraport AG: Wichtige Finanzberichte 2026 – Termine und Details im Überblick!

Für das erste Halbjahr 2026 plant die Fraport AG die Veröffentlichung einer Quartals-/Zwischenmitteilung in deutscher und englischer Sprache am 5. Mai 2026. Diese Berichte werden auf den offiziellen Investorenseiten der Fraport AG sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zugänglich sein. Im zweiten Halbjahr 2026 wird eine weitere Quartals-/Zwischenmitteilung am 4. November 2026 veröffentlicht, ebenfalls in beiden Sprachen.

Die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide hat am 20. Januar 2026 eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte veröffentlicht. Diese Mitteilung, die durch den EQS News-Service übermittelt wurde, informiert über die bevorstehenden Termine für die Veröffentlichung von Quartals- und Jahresberichten, die für Investoren und die Öffentlichkeit von Bedeutung sind.

Zusätzlich zu den Quartalsberichten wird die Fraport AG auch ihren Konzern-Jahresfinanzbericht am 17. März 2026 veröffentlichen. Dieser Bericht wird ebenfalls in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung stehen. Für das zweite Quartal 2026 ist ein Konzern-Finanzbericht für den 6. August 2026 geplant, der ebenfalls in beiden Sprachen veröffentlicht wird.

Die Bekanntmachung unterstreicht die Verpflichtung der Fraport AG zur Transparenz und zur Einhaltung gesetzlicher Meldepflichten gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). Die Berichte sind entscheidend für Investoren, Analysten und andere Interessierte, die die finanzielle Lage und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens verfolgen möchten.

Die Fraport AG, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist ein bedeutender Akteur im Bereich Flughafenmanagement und -betrieb. Die Veröffentlichung dieser Finanzberichte ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskommunikation und bietet Einblicke in die wirtschaftliche Performance des Unternehmens. Die Informationen sind auf der Unternehmenswebsite sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache zugänglich, was die internationale Reichweite und die Diversität der Investorenbasis der Fraport AG widerspiegelt.

Insgesamt zeigt die Vorabbekanntmachung, dass die Fraport AG bestrebt ist, ihre finanziellen Informationen zeitnah und in einem klaren Format bereitzustellen, um das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Markttransparenz zu fördern.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 75,80EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.