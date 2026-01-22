    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    ANALYSE-FLASH

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS senkt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 52 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Kursziel für Salzgitter auf 52 Euro an.
    • Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft nach Rally.
    • SSAB bleibt Favorit im europäischen Stahlsektor.
    ANALYSE-FLASH - UBS senkt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 52 Euro
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG von 50 auf 52 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer Rally von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Sein bisheriges Kursziel sei erreicht worden, schrieb Andrew Jones am Mittwochabend. Die schwedische SSAB bleibt sein Favorit im europäischen Stahlsektor angesichts der vergleichsweise schwachen Entwicklung der Aktien in den vergangenen zwölf Monaten. Ein größerer Portfolioumbruch bei Salzgitter sei zunächst unwahrscheinlich. Das Management wolle aufgrund der Gewinndiversifizierung am Anlagenbauer KHS und der Aurubis-Beteiligung festhalten./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Salzgitter AG!
    Long
    45,04€
    Basispreis
    0,31
    Ask
    × 12,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    51,78€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 12,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Salzgitter

    -2,90 %
    -1,69 %
    +15,19 %
    +70,21 %
    +184,31 %
    +27,40 %
    +104,41 %
    +130,31 %
    +7.700,00 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,12 % und einem Kurs von 46,87 auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +2,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,82 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -42,65 %/+10,45 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 52 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,00, was eine Steigerung von +11,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salzgitter. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH UBS senkt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 52 Euro Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG von 50 auf 52 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer Rally von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Sein bisheriges Kursziel sei erreicht worden, schrieb Andrew Jones am Mittwochabend. Die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     