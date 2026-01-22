ANALYSE-FLASH
UBS senkt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 52 Euro
- UBS hebt Kursziel für Salzgitter auf 52 Euro an.
- Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft nach Rally.
- SSAB bleibt Favorit im europäischen Stahlsektor.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG von 50 auf 52 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer Rally von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Sein bisheriges Kursziel sei erreicht worden, schrieb Andrew Jones am Mittwochabend. Die schwedische SSAB bleibt sein Favorit im europäischen Stahlsektor angesichts der vergleichsweise schwachen Entwicklung der Aktien in den vergangenen zwölf Monaten. Ein größerer Portfolioumbruch bei Salzgitter sei zunächst unwahrscheinlich. Das Management wolle aufgrund der Gewinndiversifizierung am Anlagenbauer KHS und der Aurubis-Beteiligung festhalten./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,12 % und einem Kurs von 46,87 auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +2,09 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,82 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -42,65 %/+10,45 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 52 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salzgitter. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ein Blogbeitrag, der einige Parameter und die Vorgehensweise der EU im Rahmen des CBAM-Mechanismus kritisiert und als Folge im Kombination mit den bereits geplanten EU-Schutzmaßnahmen steigende Preise für Stahl in der EU prognostiziert:
Die GP Gruppe hat den ehemaligen CEO der Salzgitter AG als Aufsichtsratsvorsitzenden und Berater in dieser Angelegenheit. Der wusste und weiss ganz genau, was die AG wert ist. Hätten sie dann nicht 18,50 € in den Raum gestellt, sondern 50 Euro oderso, dann wäre der Druck auf den Vorstand, über das Angebot nachzudenken, wohl erheblich größer gewesen und der Abwehrkampf des Landes Niedersachsens und der IG Metall weit schwieriger gewesen. Erst recht wenn sie das Angebot auch entgegen dem Wunsch der AG auch tatsächlich unterbreitet hätten. Denn bereits damals dürfte das Thema Sicherheitsstahl im Raum gestanden haben.