ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Deutsche Börse auf 'Overweight' - Ziel 298 Euro
- JPMorgan belässt Kursziel für Deutsche Börse bei 298 Euro.
- Übernahme von Allfunds soll hohen Gewinnbeitrag bringen.
- Einstufung bleibt auf "Overweight" für Deutsche Börse.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der geplanten Übernahme der Fondsplattform Allfunds mit einem Kursziel von 298 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni rechnet mit einem prozentual hohen einstelligen Gewinnbeitrag durch die Fondsplattform, wie er am Mittwochabend schrieb./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 23:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 214,1 auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um -0,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,98 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 40,95 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 271,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 298,00EUR was eine Bandbreite von +11,47 %/+38,41 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 298 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Boerse - 581005 - DE0005810055
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Boerse. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bild: https://cdn.zonebourse.com/static/instruments-logo-449617
Der bisherige Haupthandel von 9:00–17:30 Uhr wird um einen Früh- und Späthandel erweitert – und du hast dadurch von 8:00 bis 22:00 Uhr durchgehend Zugang zu Europas größtem liquiden Börsenplatz, wenn deine Bank oder Broker mitmacht. Wer dabei ist, siehst du im Kasten
Hmm, ja, du hast total Recht gehabt. Aber sowas von.... !
Ein interessanter Einstiegszeitpunkt, die Nachrichtenlage aktuell ist gut und der Boden scheint hier gefunden: