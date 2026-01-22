JPMorgan belässt Deutsche Börse auf 'Overweight' - Ziel 298 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 214,1 auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um -0,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,98 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 40,95 Mrd..

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 271,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 298,00EUR was eine Bandbreite von +11,47 %/+38,41 % bedeutet.