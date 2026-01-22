    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    UnionPay in Davos

    Grenzüberschreitende Zahlungen durch Konnektivität und KI transformieren

    DAVOS, Schweiz, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Während sich politische und wirtschaftliche Führungskräfte auf dem Weltwirtschaftsforum 2026 in Davos unter dem Motto „A Spirit of Dialogue" versammeln, stellt sich eine praktische Frage: Wie können angesichts zunehmender geopolitischer Unsicherheit und des Drucks auf den globalen Handel und Investitionen die Mobilität von Menschen, der Handel und der Kapitalfluss effizient und widerstandsfähig bleiben?

    Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds wird für das Jahr 2026 ein Rückgang des globalen Wirtschaftswachstums erwartet. Angesichts der strukturellen Herausforderungen für die Industrieländer und der höheren Finanzierungskosten und Reibungsverluste bei grenzüberschreitenden Transaktionen für die Schwellenländer gewinnen die grundlegenden Voraussetzungen für internationale Wirtschaftsaktivitäten – insbesondere Zahlungen – zunehmend an Bedeutung.

    Vor dem Hintergrund dieser globalen wirtschaftlichen Neuausrichtung konzentriert sich UnionPay, eine der weltweit größten Kartenzahlungsorganisationen, auf die grenzüberschreitende Netzwerkkonnektivität als praktischen Einstiegspunkt. Anstatt sich als globaler Zahlungsdienstleister zu positionieren, setzt UnionPay auf Innovation, um ein offenes und integratives internationales Zahlungsökosystem zu fördern, das auf multilateraler Zusammenarbeit, Interoperabilität und gemeinsamen Werten basiert. Gleichzeitig untersucht das Unternehmen den verantwortungsvollen Einsatz digitaler Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz im Zahlungsverkehr, und sucht nach Lösungen, die Effizienz, Sicherheit und finanzielle Inklusion bieten.

    Derzeit werden UnionPay-Karten in 84 Ländern und Regionen weltweit ausgegeben. Das Akzeptanznetzwerk erstreckt sich über 183 Länder und Regionen. Durch Partnerschaften mit über 2.600 Finanzinstituten und Zahlungsverkehr-Stakeholdern weltweit hat UnionPay digitale Zahlungsprodukte und -dienstleistungen eingeführt, die an die lokalen Märkte angepasst sind und den Handel und Konsum in verschiedenen Kontexten unterstützen.

    Dong Junfeng, Vorsitzender von China UnionPay und UnionPay International, hielt eine Rede bei einer Diskussionsrunde des Weltwirtschaftsforums. Die mehr als zwei Jahrzehnte währende Entwicklung von UnionPay spiegelt Chinas allgemeine wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und kontinuierliche Öffnung wider. Selbst in einem komplexeren globalen Umfeld hat UnionPay an seiner internationalen Strategie festgehalten – der Förderung einer hochwertigen Entwicklung im Zahlungssektor und der Weiterentwicklung von Kooperationsrahmen auf der Grundlage von Gleichheit, gegenseitigem Nutzen und gemeinsamem Wachstum.

