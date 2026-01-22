JEFFERIES stuft Santander auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Santander von 7,10 auf 11,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Miruna Chirea traut der spanischen Bank zu, bis 2028 die Eigenkapitalrendite von zuletzt 16,2 Prozent auf über 18 Prozent zu steigern. Damit liege sie über dem Konsens, schrieb die Analystin in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Grundstein dafür seien Effizienzgewinne sowie die Geschäfte in Großbritannien und Brasilien. Letzteres berge in einem günstigeren Zinsumfeld weiteres Potenzial. Vor dem Kapitalmarkttag im Februar sieht Chirea die Aktie immer noch als attraktiv bewertet an./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 10,46EUR auf Lang & Schwarz (22. Januar 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Miruna Chirea

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11,80

Kursziel alt: 7,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

