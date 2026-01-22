Anleger überraschend positiv gestimmt

Die Rede ist von einem großen, seitwärts gerichteten Keil, der den seit März 2022 bestehenden Aufwärtstrend bei erfolgreicher Auflösung auf der Oberseite fortsetzen sollte und dadurch mittel- bis langfristig neue Rekordstände bereithält. Hierzu müsste Daimler Truck jedoch mindestens auf Wochenbasis über 44,00 Euro ausbrechen, damit zunächst das Rekordniveau aus 2024 bei 47,64 Euro angepeilt werden kann. Später könnte Daimler Truck Kurs auf 55,06 Euro nehmen und das symmetrische Dreieck weit hinter sich lassen. Auf der Unterseite findet das Wertpapier derzeit am EMA 50 (blaue Linie) bei 37,85 Euro eine vergleichsweise starke Unterstützung vor, darunter auf der unteren Keilbegrenzung um 35,40 Euro. Nur eine Auflösung zur Unterseite würde ein bärisches Szenario für die Aktie einläuten.

Stop-Buy Order : über 44,00 Euro

Kursziele : 47,64/55,06 Euro

Verlustbegrenzung : unter 39,50 Euro

Renditechance via DU6YJ8 : 285 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 4 Wochen

Daimler Truck Holding AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6YJ8 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,33 - 0,35 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 38,5696 Euro Basiswert: Daimler Truck Holding AG KO-Schwelle: 38,5696 Euro akt. Kurs Basiswert: 41,38 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 55,06 Euro Hebel: 11,96 Kurschance: + 285 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ1KH0 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,38 - 0,40 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 45,6473 Euro Basiswert: Daimler Truck Holding AG KO-Schwelle: 45,6473 Euro akt. Kurs Basiswert: 41,38 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,46 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

