KI-Hype geht ungebremst weiter

Nach dem erfolgreichen Ausbruch über das Niveau von rund 40,00 US-Dollar hat die Intel-Aktie einen seit April 2021 bestehenden Abwärtstrend erfolgreich überwinden können und dadurch ein Kaufsignal in Richtung 51,28 und darüber 56,07 US-Dollar ausgelöst. An letzterem Niveau hat sich der Wert im gestrigen Handel sehr stark genähert und dürfte in diesem Bereich einen Rücksetzer erleiden. Genau ein solcher würde sich aber für den Aufbau von neuerlichen Positionen auf der Käuferseite mit einem übergeordneten Zielbereich um 68,49 US-Dollar anbieten, geht man zukünftig von einer fünfwelligen Impulswelle seit der Bodenbildung um 17,67 US-Dollar als Anleger aus. Auffangpunkte findet das Intel-Papier bei 48,98 und darunter 42,48 US-Dollar vor, diese Stellen gelten als potenzielle Sprungbretter für die beschriebene finale Rallyestufe.

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Buy-Limit Order : um 45,00 US-Dollar prüfen

Kursziel : 68,49 US-Dollar

Verlustbegrenzung : unter 42,00 US-Dollar

Renditechance via DU65CV : 110 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 4 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Intel Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU65CV Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,10 - 1,11 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 41,8292 US-Dollar Basiswert: Intel Corp. KO-Schwelle: 41,8292 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 53,89 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 68,49 US-Dollar Hebel: 4,22 Kurschance: + 110 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU65E4 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,03 - 1,04 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 65,1012 US-Dollar Basiswert: Intel Corp. KO-Schwelle: 65,1012 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 53,89 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,37 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.