    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Secomea beschleunigt Produktinnovation, um Führungsposition im Bereich Secure Remote Access für OT zu stärken

    KOPENHAGEN, Dänemark, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Secomea, ein weltweit führender Anbieter von sicherem Fernzugriff für industrielle OT-Umgebungen, gab heute bekannt, seine Produkt- und Technologieorganisation erheblich auszubauen. Mit der Verdopplung der Investitionen in die Produktentwicklung stärkt das Unternehmen gezielt Innovation, Skalierbarkeit und seine langfristige Marktführerschaft.

    Michael Ferdinandsen, CEO of Secomea

    Mit diesem Schritt reagiert Secomea auf seinen wachsenden Kundenstamm sowie auf die steigende Nachfrage nach sicheren, konformen und anwenderfreundlichen Fernzugriffslösungen für Produktions- und Industrieanlagen.

    „Sicherer Fernzugriff ist zu einer kritischen Infrastruktur für die moderne Fertigung geworden", sagte Michael Ferdinandsen, CEO von Secomea. „Angesichts zunehmender Cyberrisiken, wachsendem regulatorischem Druck und einer immer stärkeren globalen Zusammenarbeit benötigen Hersteller und Maschinenbauer Lösungen, die speziell für OT-Umgebungen entwickelt wurden und nicht aus der IT adaptiert sind. Die Verdoppelung der Produktinvestitionen stellt sicher, dass wir diesen Anforderungen gewachsen sind und unseren Kunden weiterhin einen langfristigen Mehrwert bieten können."

    Im Zuge der erweiterten Investitionen stärkt Secomea sein Führungsteam durch die Förderung interner Top-Talente und die gezielte Gewinnung externer Führungspersönlichkeiten. Gemeinsam soll dieses Team die Produktstrategie von Secomea vorantreiben, die Umsetzung bahnbrechender Technologien beschleunigen und eine langfristige Plattformvision vorantreiben, um die industrielle Konnektivitätslandschaft neu zu definieren.

    Knud Kegel hat seine Rolle vom Chief Product Officer (CPO) zum Chief Technology & Product Officer (CTPO) erweitert.
    In dieser erweiterten Rolle bringt Kegel Produktmanagement, technische Ausführung und Plattformarchitektur unter ein strategisches Dach und gewährleistet so eine noch engere Abstimmung zwischen Kundenbedürfnissen, Produktinnovation und technischer Umsetzung.

    „Unsere Kunden verlassen sich auf Secomea, wenn es um unternehmenskritische Aspekte geht: einen sicheren Fernzugriff auf ihre cyber-physischen Systeme (CPS), ohne den Betrieb zu verlangsamen", sagte Knud Kegel, CTPO bei Secomea.
    „Durch die Zusammenführung von Produkt- und Technologieführerschaft können wir schneller agieren, intelligenter skalieren und weiterhin eine Plattform bereitstellen, die konsequent auf die realen Anforderungen von OT-Umgebungen ausgerichtet ist."

    Seite 1 von 2 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Secomea beschleunigt Produktinnovation, um Führungsposition im Bereich Secure Remote Access für OT zu stärken KOPENHAGEN, Dänemark, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ - Secomea, ein weltweit führender Anbieter von sicherem Fernzugriff für industrielle OT-Umgebungen, gab heute bekannt, seine Produkt- und Technologieorganisation erheblich auszubauen. Mit der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     