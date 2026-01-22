Secomea beschleunigt Produktinnovation, um Führungsposition im Bereich Secure Remote Access für OT zu stärken

Mit diesem Schritt reagiert Secomea auf seinen wachsenden Kundenstamm sowie auf die steigende Nachfrage nach sicheren, konformen und anwenderfreundlichen Fernzugriffslösungen für Produktions- und Industrieanlagen.

KOPENHAGEN, Dänemark, 22. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Secomea, ein weltweit führender Anbieter von sicherem Fernzugriff für industrielle OT-Umgebungen, gab heute bekannt, seine Produkt- und Technologieorganisation erheblich auszubauen. Mit der Verdopplung der Investitionen in die Produktentwicklung stärkt das Unternehmen gezielt Innovation, Skalierbarkeit und seine langfristige Marktführerschaft.

„Sicherer Fernzugriff ist zu einer kritischen Infrastruktur für die moderne Fertigung geworden", sagte Michael Ferdinandsen, CEO von Secomea. „Angesichts zunehmender Cyberrisiken, wachsendem regulatorischem Druck und einer immer stärkeren globalen Zusammenarbeit benötigen Hersteller und Maschinenbauer Lösungen, die speziell für OT-Umgebungen entwickelt wurden und nicht aus der IT adaptiert sind. Die Verdoppelung der Produktinvestitionen stellt sicher, dass wir diesen Anforderungen gewachsen sind und unseren Kunden weiterhin einen langfristigen Mehrwert bieten können."

Im Zuge der erweiterten Investitionen stärkt Secomea sein Führungsteam durch die Förderung interner Top-Talente und die gezielte Gewinnung externer Führungspersönlichkeiten. Gemeinsam soll dieses Team die Produktstrategie von Secomea vorantreiben, die Umsetzung bahnbrechender Technologien beschleunigen und eine langfristige Plattformvision vorantreiben, um die industrielle Konnektivitätslandschaft neu zu definieren.

Knud Kegel hat seine Rolle vom Chief Product Officer (CPO) zum Chief Technology & Product Officer (CTPO) erweitert.

In dieser erweiterten Rolle bringt Kegel Produktmanagement, technische Ausführung und Plattformarchitektur unter ein strategisches Dach und gewährleistet so eine noch engere Abstimmung zwischen Kundenbedürfnissen, Produktinnovation und technischer Umsetzung.

„Unsere Kunden verlassen sich auf Secomea, wenn es um unternehmenskritische Aspekte geht: einen sicheren Fernzugriff auf ihre cyber-physischen Systeme (CPS), ohne den Betrieb zu verlangsamen", sagte Knud Kegel, CTPO bei Secomea.

„Durch die Zusammenführung von Produkt- und Technologieführerschaft können wir schneller agieren, intelligenter skalieren und weiterhin eine Plattform bereitstellen, die konsequent auf die realen Anforderungen von OT-Umgebungen ausgerichtet ist."