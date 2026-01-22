    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma
    RBC stuft Schott Pharma auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Schott Pharma von 21,50 auf 18,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die gesenkten Erwartungen im Zuge der Geschäftszahlen von Anfang Dezember spiegelten die nur schwer einzuschätzende Marktlage für wichtige Produktlinien wider, schrieb Charles Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grundsätzlich seien die strukturellen Wachstumsimpulse aber intakt./rob/bek/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:45 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 14,50EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.





