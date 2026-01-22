    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFutureGen Industries AktievorwärtsNachrichten zu FutureGen Industries
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    FutureGen Industries investiert in Wachstumschancen: Aktionärsinfo

    FutureGen Industries richtet den Blick auf die Technologien von morgen – mit einer breit gestreuten Strategie in KI, Robotik, Biotech, Verteidigung und Quantencomputing.

    FutureGen Industries investiert in Wachstumschancen: Aktionärsinfo
    Foto: adobe.stock.com
    • FutureGen Industries Corp. hat seine Investitionsstrategie auf wachstumsstarke Technologiesektoren wie Verteidigungssysteme, Quantencomputing, künstliche Intelligenz, Robotik und Biotechnologie ausgeweitet.
    • CEO Dr. Kristian Thorlund leitet die Neuausrichtung des Unternehmens, um technologische Fortschritte und langfristige Branchentrends zu nutzen.
    • Das Unternehmen verfolgt einen ETF-ähnlichen Investitionsansatz, um Zugang zu innovativen und etablierten Technologieunternehmen zu ermöglichen.
    • Prognosen zeigen signifikantes Wachstum in den Zielbranchen: KI-Markt von 279 Mrd. USD (2024) auf 1,81 Billionen USD (2030), Biotechnologie von 1,55 Billionen USD (2023) auf 3,88 Billionen USD (2030).
    • Der Robotikmarkt wird bis 2030 über 200 Milliarden USD erreichen, während der Quantencomputing-Markt von 4 Milliarden USD (2024) auf bis zu 72 Milliarden USD (2035) wachsen soll.
    • FutureGen strebt an, ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das für langfristiges Wachstum in strukturellen Technologiebereichen positioniert ist.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei FutureGen Industries ist am 26.02.2026.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    FutureGen Industries investiert in Wachstumschancen: Aktionärsinfo FutureGen Industries richtet den Blick auf die Technologien von morgen – mit einer breit gestreuten Strategie in KI, Robotik, Biotech, Verteidigung und Quantencomputing.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     