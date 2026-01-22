73 0 Kommentare FutureGen Industries investiert in Wachstumschancen: Aktionärsinfo

FutureGen Industries richtet den Blick auf die Technologien von morgen – mit einer breit gestreuten Strategie in KI, Robotik, Biotech, Verteidigung und Quantencomputing.

FutureGen Industries Corp. hat seine Investitionsstrategie auf wachstumsstarke Technologiesektoren wie Verteidigungssysteme, Quantencomputing, künstliche Intelligenz, Robotik und Biotechnologie ausgeweitet.

CEO Dr. Kristian Thorlund leitet die Neuausrichtung des Unternehmens, um technologische Fortschritte und langfristige Branchentrends zu nutzen.

Das Unternehmen verfolgt einen ETF-ähnlichen Investitionsansatz, um Zugang zu innovativen und etablierten Technologieunternehmen zu ermöglichen.

Prognosen zeigen signifikantes Wachstum in den Zielbranchen: KI-Markt von 279 Mrd. USD (2024) auf 1,81 Billionen USD (2030), Biotechnologie von 1,55 Billionen USD (2023) auf 3,88 Billionen USD (2030).

Der Robotikmarkt wird bis 2030 über 200 Milliarden USD erreichen, während der Quantencomputing-Markt von 4 Milliarden USD (2024) auf bis zu 72 Milliarden USD (2035) wachsen soll.

FutureGen strebt an, ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das für langfristiges Wachstum in strukturellen Technologiebereichen positioniert ist.

Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei FutureGen Industries ist am 26.02.2026.



wO Newsflash

