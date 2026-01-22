ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 140 Euro
- Jefferies bewertet Volkswagen mit "Buy" und 140 Euro.
- Cashflow übertrifft Vorjahr und Unternehmensplanung.
- Ursachen: Freisetzung von Kapital und geringere Investitionen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen nach ersten Eckdaten zur Entwicklung im vergangenen Jahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Cashflow des Autobauers sei deutlich besser als im vorangegangenen Jahr ausgefallen und liege auch klar über der Unternehmensplanung, schrieb Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Verantwortlich dafür seien offenbar die Freisetzung von Betriebskapital sowie niedrigere Investitionen./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 103,2 auf Tradegate (22. Januar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,38 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 108,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +4,25 %/+35,14 % bedeutet.
Kursziel: 140 Euro
