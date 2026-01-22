BERENBERG stuft RIO TINTO auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionsdaten zum Schlussquartal 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 5300 Pence belassen. Analyst Richard Hatch attestierte dem Bergwerkskonzern eine starke Eisenerzförderung. Diese stelle einen Rekord dar und habe seine Erwartung übertroffen, so der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus liege nun auf Aussagen des Managements zu einem Zusammengehen mit Glencore./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 76,40EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Richard Hatch

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 53

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



