    Verteidigungsdeal lockt: TKMS sorgt für Kursplus bei Thyssenkrupp!

    Ein möglicher Milliardenauftrag aus Kanada treibt die Kurse. TKMS wirbt nicht nur mit U-Booten, sondern mit einem ganzen Industriepaket.

    • Thyssenkrupp und TKMS profitieren von Kanada-Auftrag.
    • TKMS bietet umfassendes Industriepaket für Kanada an.
    • U-Boote sollen zunächst in Deutschland produziert werden.
    Foto: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DE

    Die Aktien von Thyssenkrupp und der Marinesparte TKMS legten am Mittwoch deutlich zu. Der Markt reagiert auf neue Details zu einem möglichen Großauftrag aus Kanada. Die Thyssenkrupp-Aktie schloss auf Xetra mit 4,75 Prozent höher bei 10,48 Euro. Die Aktie von TKMS steigt um 3,2 Prozent auf 98,35 Euro. Am Donnerstag setzte die Thyssenkrupp-Aktie ihren Anstieg fort und gewann weitere 1,48 Prozent auf 10,63 Euro, während TKMS zunächst unverändert blieb (Stand 8:00 Uhr MEZ).

    Thyssenkrupp hatte TKMS im vergangenen Jahr abgespalten. Investoren bewerten die Marinesparte nun eigenständig. Der mögliche Auftrag würde vor allem TKMS direkt treffen, strahlt aber auf den Mutterkonzern aus.

    Zwölf U-Boote und ein zweistelliger Milliardenwert

    TKMS konkurriert mit dem südkoreanischen Konzern Hanwha Ocean um die Lieferung von 12 modernen U-Booten für die kanadische Marine. Der Vertrag könnte laut Reuters mehr als 10 Milliarden Euro wert sein. Die Nachrichtenagentur beruft sich auf nicht namentlich genannte Quellen. Für TKMS wäre es einer der größten Einzelaufträge der Unternehmensgeschichte.

    Der Wettbewerb gilt als politisch sensibel. Kanada will nicht nur militärische Fähigkeiten, sondern auch wirtschaftliche Effekte im Land sichern.

    TKMS bietet ein Industriepaket

    TKMS-Chef Oliver Burkhard erklärt gegenüber Reuters, das Angebot gehe über die U-Boote hinaus. Es handele sich um "umfassendes Wirtschaftspaket". Dieses könne Investitionen in seltene Erden, in Bergbau, in künstliche Intelligenz und in Batterien für Autos umfassen. Mit diesem Ansatz versucht TKMS, industriepolitische Interessen Kanadas zu bedienen und zusätzliche Argumente im Wettbewerb zu liefern.

    Damit positioniert sich das Unternehmen nicht nur als Rüstungslieferant, sondern als Partner für technologische und industrielle Entwicklung.

    Produktion vorerst in Deutschland geplant

    Ein Sprecher von TKMS sagte gegenüber Dow Jones Newswires, das Unternehmen wolle die U-Boote bei einem Zuschlag zunächst in Deutschland bauen. Diese Planung könne sich ändern, falls die kanadische Regierung mehr lokale Fertigung verlange. "Wir sind in der Lage, flexibel und schnell auf alle Anforderungen der kanadischen Regierung zu reagieren, auch im Hinblick auf eine stärkere lokale Produktion", sagt der Sprecher.

    Für Investoren bleibt offen, wie hoch die tatsächliche Wertschöpfung in Deutschland ausfallen würde. Klar ist jedoch, dass der Markt dem möglichen Auftrag erhebliche Bedeutung beimisst. Die Kursreaktion zeigt, wie stark Erwartungen an einen Deal die Bewertung von Industrie- und Rüstungswerten bewegen können.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
