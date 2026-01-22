BERNSTEIN RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Outperform'



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Harry Martin

Analysiertes Unternehmen: MICHELIN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin nach vorläufigen Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die freien operativen Barmittel (Free Chasflow) lägen über der vom Reifenhersteller avisierten Zielspanne und auch über der Konsensschätzung, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das dürfte am Markt gut ankommen, die Zeichen stünden auf einen fortgesetzten Abbau der Verschuldung./rob/bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:52 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 17:52 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.