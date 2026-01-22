JEFFERIES stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Die Aktie habe trotz angekündigter Investitionen von 280 Milliarden US-Dollar seit Oktober um rund 18 Prozent nachgegeben und sei damit attraktiv bewertet, schrieb Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Softwarekonzern sei gut positioniert, um durch die Abarbeitung seines massiven Auftragsbestands und den deutlichen Kapazitätsausbau in diesem Jahr weiteres Aufwärtspotenzial zu generieren./rob/edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 381,7EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 675

Kursziel alt: 675

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



