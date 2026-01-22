RBC belässt Volkswagen auf 'Outperform' - Ziel 135 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 103,3 auf Tradegate (22. Januar 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -1,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,64 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,38 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 108,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +3,90 %/+34,68 % bedeutet.