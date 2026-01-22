JPMORGAN stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 US-Dollar belassen. Der Softdrink- und Snackhersteller dürfte am 10. Februar über ein weiteres ordentliches Quartal mit einem organischen Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich berichten, schrieb Andrea Teixeira in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Der erste Ausblick auf 2026 könnte aber konservativ ausfallen./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:15 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 61,41EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Andrea Teixeira

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 79

Kursziel alt: 79

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

