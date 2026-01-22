BERENBERG stuft Befesa auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Befesa von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Neue Vorgaben im Rahmen des CO2-Grenzausgleichssystems der Europäischen Union (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) untermauerten seine positive Haltung zu Befesa, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie dürften das längerfristige Wachstum des Recyclers von Industriestäuben fördern./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 15:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 31,66EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Lasse Stueben

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



