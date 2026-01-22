BARCLAYS stuft Ahold Delhaize auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Quartalszahlen aus der Branche auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Auf vergleichbarer Basis dürfte der Umsatz des Lebensmittelhändlers in Relation zum Vorquartal gesunken sein, schrieb Matthew Clements in einem Ausblick am Donnerstag. Das sowohl in Europa als auch in den USA. Erschwerend hinzu komme der Anstieg des Euro zum US-Dollar./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 33,08EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Matthew Clements

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,00 € , was eine Steigerung von +6,64% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer