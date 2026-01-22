BARCLAYS stuft Ahold Delhaize auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ahold Delhaize vor Quartalszahlen aus der Branche auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Auf vergleichbarer Basis dürfte der Umsatz des Lebensmittelhändlers in Relation zum Vorquartal gesunken sein, schrieb Matthew Clements in einem Ausblick am Donnerstag. Das sowohl in Europa als auch in den USA. Erschwerend hinzu komme der Anstieg des Euro zum US-Dollar./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 20:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 33,08EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Matthew Clements
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
