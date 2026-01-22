BARCLAYS stuft DIAGEO auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2550 Pence belassen. Alles in allem habe er keine größeren Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Laurence Whyatt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gut dürfte die Biermarke Guinness abgeschnitten haben, was am Markt bislang nicht angemessen berücksichtigt werde./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 19,30EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Laurence Whyatt
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 25,5
Kursziel alt: 25,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
