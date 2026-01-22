BARCLAYS stuft DIAGEO auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2550 Pence belassen. Alles in allem habe er keine größeren Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Laurence Whyatt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gut dürfte die Biermarke Guinness abgeschnitten haben, was am Markt bislang nicht angemessen berücksichtigt werde./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 21:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 19,30EUR auf Tradegate (22. Januar 2026, 08:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Laurence Whyatt

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25,5

Kursziel alt: 25,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25,50 £ , was eine Steigerung von +52,51% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer